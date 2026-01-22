日本全国のこだわりの食品や雑貨を販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥)は、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店」の店頭で「いろいろ、いちご。」フェアを2026年1月22日(木)から2026年3月5日(木)まで開催します。





「いろいろ、いちご。」フェア









かわいさも、おいしさも、みんなが大好きないちごの季節がやってきました。

もちっとやわらか。さくっと軽やか。とろっと濃厚。

それとも、いちごそのまんま。





今年のいちごフェアは、味わいも食感も、いろいろ。





きっとあなた好みの“いちご”が見つかるはず！

さあ、どんないちごにする？









＜フェア開催情報＞

開催期間： 2026年1月22日(木)～2026年3月5日(木)

開催店舗： 日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、

日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/pg/1ichigo26/









【週末限定！完熟いちごの果汁溢れる、福井のご当地「いちご大福」】

福井県の老舗菓子店「志保重」のいちご大福を、今年もフェア期間中の週末に数量限定で特別販売いたします。





志保重 おっきいイチゴ大福

■志保重 おっきいイチゴ大福 各780円

大粒でいて実がしっかりしている地元産の完熟いちごを、柔らかな餅と甘さ控えめの餡で包んだ食べ応え抜群のいちご大福。ひとくち食べると甘酸っぱいいちごの果汁が口いっぱいに広がります。ちょっと珍しいラップに包まれた姿は、福井県南西に位置する小浜市では定番のスタイル。食べる時も、保存にも、便利で理にかなったユニークなラップ大福です。





＜おっきいイチゴ大福 販売店舗＞

2月14日(土)：日本百貨店にほんばし總本店・日本百貨店しょくひんかん・日本百貨店あかれんが・日本百貨店おみや

2月21日(土)：日本百貨店しょくひんかん・日本百貨店あかれんが・日本百貨店おみや

2月22日(日)：日本百貨店にほんばし總本店









【和も洋も！味わいも食感もいろいろ！今年もいちごを楽しもう！】

ICHIBIKO いちごミルクのもと

■ICHIBIKO いちごミルクのもと 1,562円

いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」で人気No.1のいちごミルクを、おうちで楽しめる濃縮タイプに。牛乳で4～5倍に割るだけで、いちごの甘みとほどよい酸味が広がる、濃厚でやさしいいちごミルクが完成します。

ドリンクとしてはもちろん、アイスやデザートにかけるアレンジもおすすめ。

いちご好きなら一度は試してほしい、日本百貨店でも長く愛されている一品です。





ICHIBIKO チョコサンドクッキー(いちごマスカルポーネ)

■ICHIBIKO チョコサンドクッキー(いちごマスカルポーネ) 1,958円

いちごの種がアクセントの甘酸っぱいいちごクッキーで、コクのあるマスカルポーネチョコと、とろっと濃厚なフランボワーズソースをサンド。なめらかなチョコのコクに、華やかな酸味と食感が重なります。

いちごとチーズの濃密な味わいを楽しめる、贅沢感のあるチョコサンドクッキーです。





ANAフーズ フルーツを食べるチョコレート あまおう苺

■ANAフーズ フルーツを食べるチョコレート あまおう苺 1,620円

福岡県産あまおう苺をフリーズドライにし、ホワイトチョコレートをたっぷり染み込ませています。サクッと軽い歯ざわりから、次第になめらかな口どけへと変化し、いちごの甘みと酸味をしっかり味わえます。

果実そのものの存在感とチョコレートのコクが重なり合う、新食感スイーツです。





GRA ミガキイチゴグミ

■GRA ミガキイチゴグミ 540円

“食べる宝石”とも呼ばれるミガキイチゴの果汁を凝縮したグミ。ぷにっとした弾力のある食感と、甘酸っぱいいちごの香りが楽しめます。

噛むほどに果実感が感じられる、濃厚ないちごの味わいです。





明城ファーム いちご屋さんのやわもち羽二重餅(5個入)

■明城ファーム いちご屋さんのやわもち羽二重餅(5個入) 600円

福井名菓「羽二重餅」に、明城ファームの完熟いちごジャムを練り込んだ、ここだけの味わい。なめらかな口どけとともに、甘酸っぱくフレッシュないちごの風味がやさしく広がります。

他のいちご菓子とはひと味違う、やわらかな口どけが魅力の一品です。





※商品は全て税込価格となります。









【株式会社日本百貨店について】

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張！日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

所在地： 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

WEB ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗(直営店)】

・日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

・日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

・日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

・日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)





【オンラインショップ(一時販売停止中)】

https://www.nippon-dept.jp