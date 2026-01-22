ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市）では、東京・麻布十番「La Maison Confortable」オーナーシェフ 赤坂洋介氏を迎 え、一夜限りのスペシャルコラボレーションディナーを開催いたします。

天空に佇むリゾートを舞台に、フレンチと鮨が響き合う一夜限りの饗宴。元ミシュラン二つ星店 「ピエール・ガニェール東京」で、エグゼクティブシェフとして研鑽を重ねた、東京・麻布十番 「La Maison Confortable」オーナーシェフ赤坂氏と、「豊後前 霧翠」料理⻑・三好が出会い、大分が誇る山海の恵みを芸術へと昇華。洗練された技巧と感性が織りなす、ここでしか味わえない唯一無二の食体験をお届けいたします。■開催日:2026年3月9日（月）■開催時間:2部制（5:00 PM～ / 7:30 PM～）■料金:お料理 32,000円■料金:お料理 + ドリンクペアリング 47,000円・各料金は税込みサービス料別【コース】・前菜 / 鮨 / スープ / 向附 / 揚物 / メインディッシュ / 食事 / デザート

