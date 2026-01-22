24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年2月2日（月）、岡山県岡山市中区に岡山県初出店となる「エコフィット24 岡山海吉店」をオープンいたします。「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格と、マシン総数45台以上の充実したトレーニング環境を両立した24時間・無人型フィットネスジムです。現在、全国で40店舗以上を展開し、会員数は3万人を突破。コストパフォーマンスの高さと通いやすさが支持され、各地で出店を拡大しています。今後も地域ニーズに応じた店舗展開を進め、さらなるサービス拡充を目指してまいります。

岡山市中区に“コスパ最強”の24時間ジムが登場

「エコフィット24 岡山海吉店」は、岡山県岡山市中区に誕生する、24時間営業・年中無休のフィットネスジムです。全国42店舗目として、岡山県に初めてオープンする本店舗は、地域の方々に新しいフィットネスの選択肢を提供します。仕事や家庭の用事などで決まった時間を確保しにくい方でも、時間帯に縛られることなく、自分の生活リズムに合わせて運動に取り組める環境を用意しています。月額2,980円（税込3,278円）という手頃な料金に加え、契約縛り・違約金なしのシンプルな料金体系を採用。 「始めやすく、続けやすい」仕組みによって、運動を日常に取り入れやすい点が特長です。岡山市中区・海吉エリアという生活圏に根ざした立地で、地域の方が無理なく通える“身近な24時間ジム”として、日々の健康づくりをサポートしてまいります。

価格以上の満足感を実現するトレーニング環境

「エコフィット24 岡山海吉店」では、45台以上のトレーニングマシンを導入。ランニングマシンなどの有酸素マシンをはじめ、フリーウエイト、ウェイトスタックまで幅広く揃え、初心者からトレーニング経験者まで対応できる環境を整えています。導入マシンには、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」を採用。操作性や安全性に配慮した設計により、無人ジムであっても安心してトレーニングに取り組めます。また、店内はマシン同士の間隔や動線にも配慮したレイアウトを採用。混雑しやすい時間帯でも、ストレスなく利用しやすい空間設計となっています。「低価格でも、トレーニング環境にはしっかりこだわる」それが、エコフィット24が多くの利用者に選ばれている理由のひとつです。

【入会キャンペーン】先着300名様限定！最大15,000円相当お得

「エコフィット24 岡山海吉店」では、グランドオープンを記念して、先着300名様限定の入会キャンペーンを実施します。通常発生する入会時の初期費用が無料になるなど、最大15,000円相当がお得になる内容です。これからジム通いを始めたい方はもちろん、 「まずは気軽に試してみたい」という方にも利用しやすいキャンペーンとなっています。月額2,980円（税込3,278円）という手頃な料金に加え、初期費用の負担を抑えてスタートできるため、運動習慣を始めるきっかけとしても最適なキャンペーンとなっています。なお、本キャンペーンは定員に達し次第、予告なく終了する場合があります。ご入会を検討されている方は、ぜひお早めにご利用ください。

予約不要！事前見学会のご案内

「エコフィット24 岡山海吉店」では、グランドオープン前に、どなたでも参加できる事前見学会を実施予定です。オープン前の店内に入って、トレーニングマシンの構成や配置、施設全体の雰囲気を直接ご覧いただけます。見学会当日は、スタッフが常駐し、施設の使い方やサービス内容をご案内します。無人ジムが初めての方や、ジム利用に不安を感じている方でも、事前に疑問を解消できる機会となっています。「入会前に一度見ておきたい」「どんな環境か確認してから検討したい」という方にも、気軽にお立ち寄りいただける内容です。

事前見学会 概要

**開催期間**：2026年1月30日（金）～2月1日（日）**時間**：10:00～20:00**参加費**：無料**予約**：不要※開催内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報はhttps://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/をご確認ください。

「エコフィット24」岡山海吉店 店舗情報

**所在地**：〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1803-4**アクセス**：岡山県道28号 岡山牛窓線沿いで好アクセス、赤穂線/山陽本線 東岡山駅から車で10分**駐車場**：あり（11台）**駐輪場**：あり**使用可能設備**：フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備**有料オプション**：ウォーターサーバー、体組成計（INBODY）、契約ロッカー、オーダーメイドサプリ**オープン日**：2026年2月2日（月）10:00**営業時間**：24時間営業（年中無休）**公式サイト**：https://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/**メール**：info_okayamamiyoshi@ecofit24.com

全国に42店舗！エコフィット24が支持される理由｜始めやすい料金と、全国相互利用の利便性

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間ジムです。違約金なし・契約期間の縛りもなく、シンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。また、会員であれば全国42店舗（※）を追加料金なしで相互利用可能。自宅や職場、学校の近くなど、生活シーンに合わせて店舗を使い分けられる点も、大きな特長です。出張や引っ越しの際にもトレーニングを続けやすく、「通いやすさ」と「続けやすさ」を両立したジムとして、多くの会員に選ばれています。※2026年2月 岡山海吉店オープン時点【https://www.ecofit24.com/shop/】

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入。日々のジム利用を、より便利で継続しやすいものにするための機能を搭載しています。**QRコードで簡単入退館**スマートフォンをかざすだけで、スムーズにチェックイン・チェックアウト。**混雑状況をリアルタイムで確認**店舗の利用状況がひと目で分かり、混雑を避けた利用計画が立てられます。**食事管理をAIがサポート**食事の写真を撮るだけで栄養バランスを分析し、健康管理やボディメイクに役立ちます。**マシンの使い方を動画で確認**初心者でも正しいフォームを学べるため、安心してトレーニングを始められます。**「EFポイント」で継続を応援**ジム利用に応じてポイントが貯まり、運動習慣の定着をサポートします。【https://www.tresul.jp/】

オーナー募集中！ジムFCなら 「エコフィット24」

エコフィット24は、低価格×無人運営という明確なビジネスモデルを武器に、全国で着実に店舗数を拡大している24時間ジムブランドです。フランチャイズでは、立地選定・商圏分析・設備構成・運営オペレーションまでを本部が一貫してサポート。ジム経営が初めての方でも、ゼロから試行錯誤する必要がない体制を整えています。エコフィット24では複数店舗を運営しているフランチャイズオーナーもおり、事業として段階的に広げていけるモデルとして評価されています。また、全国展開が進む現在は、出店エリアの選択肢が比較的多く、条件の検討がしやすいタイミングでもあります。フランチャイズは「始めるかどうか」だけでなく、「いつ参画するか」も大きな判断ポイントとなります。フィットネスを通じて地域に価値を届けながら、中長期で安定した収益事業を築きたい方に向けたフランチャイズモデルです。**【お問い合わせ先】エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部メール：fc_ecofit24@aec-co.net公式サイト：**https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名：エーイーシー株式会社所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80GLP名古屋守山WEST 2階TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）E-mail：info@aec-co.net公式サイト：**https://aec-co.net/

