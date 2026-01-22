株式会社谷沢製作所（本社：東京都、以下 当社）は、自転車用ヘルメットブランド「TANIZAWA.（タニザワドット）」の名称を刷新し、新ブランド 「tanizawa lab（タニザワラボ）」 を発足いたしました。その第一弾プロダクトとして、女性用自転車ヘルメット 「Liaura（リオーラ）」 を2026年2月20日（金）より発売いたします。■ ブランド刷新の背景約100年にわたり、産業の現場で「命を守る」ものづくりを続けてきた谷沢製作所。その技術と思想を、より開かれたかたちで社会に届けたいという想いから、自転車用ヘルメットブランドを「tanizawa lab」へと刷新しました。安全とデザイン、そのどちらも妥協しない。自転車のある日常に寄り添いながら、安全を「義務」ではなく「自分の意思で選びたくなるもの」へと更新していく。その探究の場として、「lab」という名前を掲げています。これまでの製品思想や品質が変わることはありません。既存製品についても、今後はtanizawa labブランドに変更いたします。

tanizawa lab 第一弾プロダクト「Liaura」

Liauraは、tanizawa labとして新たにスタートする第一弾プロダクトです。女性の自転車用ヘルメット着用率が伸び悩む最大の理由――それは「髪型が崩れること」。「必要だとはわかる。でも、かぶろうと思えない」その声に真正面から向き合い、“きれいなまま、安心できる”を形にしたのが、女性用自転車ヘルメット「Liaura」です。2021年の自転車用ヘルメット着用努力義務化以降、市場は拡大しています。一方で、電動アシスト自転車の主な利用者である30代女性・子育て世代を中心に、着用率は依然として低い水準にとどまっています。Liauraは、“安全にかぶりたい”気持ちと、“自分らしくいたい”本音の間にある違和感に対し、設計・デザイン・安全性のすべてをひとつにまとめ上げた自転車用ヘルメットです。■ 製品特長特長①｜前髪とトップをやさしく持ち上げる「エアリフト構造」・前髪を押さえつけない「バングポケット」・ヘルメットと髪の間に空間を生む12個のエアリーピンこの2つを組み合わせた独自構造により、かぶった瞬間から髪型が崩れにくい状態を保ちます。特長②｜束ねた髪が、すっと出せるデザイン後頭部のシェル形状とヘッドバンド位置を工夫し、束ねた髪が自然に外へ抜ける設計を採用。送迎や通勤など、日常の身支度をスムーズにします。特長③｜フェイスラインに自然になじむ、すっきりフォルムフェイスラインに沿うフォルムと、ソフトカーブ形状のバイザーにより、すっきりとした印象を実現しました。■ 日常使いに必要な安心と快適性・産業用ヘルメットで培った技術を活かしたSG規格取得・約270gの軽量設計・UVカット率約85％以上の着脱式バイザー・2種類の付属パッドによる快適なフィット感■ 商品概要商品名：Liaura（リオーラ）用途：女性用自転車ヘルメット発売日：2026年2月20日（金）サイズ：フリー（頭囲54～59cm）重量：約270gカラー：ベージュ／ダスティモーブ／ディープネイビー／ブラック安全規格：SG規格価格：9,680円（税込）

ギフト・ショーでの初披露について

Liauraは、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」 にて初披露いたします。会場では、Liauraをはじめ、業界最軽量クラスの自転車用ヘルメット「AIRBEL（エアベル）」など、tanizawa labの世界観を体現する製品を展示予定です。■ 展示会情報展示会名：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026会期：2026年2月4日（水）～6日（金）時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：東京ビッグサイト小間番号：東6ホール T23-47

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/