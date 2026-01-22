日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「トイレ」についてのアンケートを実施しました。朝の慌ただしい時間や外出直前に限って「ちょっとトイレ行ってくる」と席を立ち、なかなか戻ってこない……。そんな旦那さんの行動に、思わずイラッとした経験はありませんか。育児・家事に追われるママたちのリアルな声を集めるべく、ママスタセレクト編集部では「旦那さんのトイレは長いですか？」というテーマでアンケート調査を実施しました。選択肢には「はい」「いいえ」「その他」の3つを設定。1,082名のママたちから回答とともに、旦那さんのトイレ時間に対するリアルな声が寄せられました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1495299

■7割以上のママが旦那さんのトイレを「長い」と実感

アンケートの結果によると、「はい」と回答した人は71.0％と、圧倒的多数に。「いいえ」と回答した人は25.0％、その他は4.0％にとどまり、多くの家庭で旦那さんの「トイレ長すぎ問題」が起きている実態が明らかになりました。

■トイレが長くなる最大の理由は「スマホ」

寄せられたコメントをみると、トイレが長引く最大の理由は圧倒的に「スマホ」の声でした。

（コメント）「昔は漫画、今はスマホを持ち込んで20分居座る」「YouTubeやゲーム、Netflixを見ている」

用を足すだけでなく、動画視聴・ゲーム・SNSといった“完全なひとり時間”の場として、トイレに籠る旦那さんの様子が浮き彫りになっています。

■「体質によるものだから仕方がない」ケースも

一方で、体質を理由にトイレに長時間こもるケースもありました。

（コメント）「お腹が弱くて時間がかかる」「なかなか出ないらしい」「体質だから仕方ない」「事前に教えてくれるなら気にならない」

問題は「時間そのもの」よりも「共有や配慮の有無」であることがうかがえます。

■トイレに関する不満、一番は「タイミング」

特にストレスが高まるのが、朝の忙しい時間帯や外出直前です。

（コメント）「そんな暇があるなら子どもの準備を手伝ってほしい」

家事と育児に追われるなかで、旦那さんだけがトイレでゆっくりスマホ時間。この温度差こそが、ママたちの不満を大きくしているようです。

■夫婦関係を左右するトイレ事情。“小さなモヤモヤ”のうちに対処を

今回のアンケートから、トイレ時間が長い背景には、「スマホによるひとり時間」「体質」「タイミングの悪さ」という3つの事柄が複雑に絡み合っていることがわかりました。しかし本質は、「長いか短いか」ではなく、家族への配慮があるかどうか。お腹の調子が悪いのであれば致し方ありませんが、そうでないのであれば、「少し長くなる」「今は控えてほしい」といったひと言の共有が、夫婦間の日々のストレスを大きく減らしてくれるのかもしれません。トイレ問題が深刻な夫婦喧嘩に発展する前に、笑って話し合えるうちに。小さなモヤモヤこそ、夫婦のコミュニケーションを見直す大切なサインといえそうです。

【アンケート概要】実施期間：2025年12月13日～2025年12月14日（2日間）回答人数：1,082人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1495299

