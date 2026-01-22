株式会社そらのした(所在地：山梨県富士吉田市、代表取締役社長：室野孝義)は、2026年2月7日(土)に東京国際フォーラムで開催される「MCON TOKYO 2026」に出展いたします。





代表取締役社長 室野





■出展の背景

MCON(エムコン)は、退役軍人によって設立されたグローバル組織で、「奉仕、使命、犠牲」を重視し、軍関係者、ファーストレスポンダー(医療従事者、警察官、消防士など)のコミュニティ形成を促進するイベントです。日本では自衛隊員やファーストレスポンダーの地位向上と、世代や業界を超えた日米の友好関係発展に貢献しています。

当社は日本最大級のアウトドア用品レンタルサービスを15年にわたり運営する中で、「モノを使い切る文化を創る」という理念のもと、独自の撥水加工技術「Droproof(ドロップルーフ)」を開発してまいりました。2023年からはPFAS(有機フッ素化合物)を使用せず、環境に配慮しながら高い撥水性能を実現する技術も開発・提供しています。

過酷な環境下で活動する自衛隊員、消防士、警察官、海上保安庁、山岳救助隊などの装備品を長く使い続けられるよう支援することは、当社の使命であると考えています。今回のMCON TOKYO 2026出展を通じて、防衛・救助関係者への技術提供の可能性を模索します。





開発のイメージ





■Droproofの特長

1. PFAS完全不使用：環境規制に完全対応した安全な撥水技術

2. 過酷な環境での実績：山岳救助隊、消防など厳しい条件下での使用実績

3. 高い撥水性能：降雨試験機など最新設備による品質管理

4. 豊富な実績：10年間で10万件超の施工経験

5. 幅広い対応：レインウェア、グローブ、テントなど多様な素材に対応





開発のイメージ2

撥水のイメージ





■イベント概要

イベント名：MCON TOKYO 2026

会期 ：2026年2月7日(土) 10:00～18:00

会場 ：東京国際フォーラム(東京都千代田区丸の内3丁目5-1)

展示内容 ：・Droproof施工デモンストレーション

・撥水性能比較実演

・施工前後のサンプル展示

・防衛・救助関係者向け技術資料の提供









■MCON TOKYO 2026について

MCON TOKYOは、国防や災害救助を支える自衛隊員やファーストレスポンダーの地位向上を目的としたイベントです。2026年は、隈研吾氏による世界テロ戦争記念碑のデザイン発表、日米の軍事・防衛関係者によるパネルディスカッション、脳の健康に関するセッションなど、多彩なプログラムが予定されています。









■今後の展開

当社は、防衛・救助関係者向けのB2B市場への本格展開を進めてまいります。特に自衛隊、消防署、山岳救助隊などへの直接販売を強化し、「使い続けられる装備品」を支える技術として、国の安全を守る方々の活動を支援してまいります。









■会社概要

社名 ： 株式会社そらのした

所在地 ： 山梨県富士吉田市上吉田東八丁目23-39

代表者 ： 代表取締役社長 室野孝義

事業内容： ・アウトドア用品レンタルサービス

・撥水加工サービス「Droproof」

・クリーニング済みアウトドア中古販売「CUTEREK」

URL ： https://www.soranoshita.net/