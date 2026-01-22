スモカ歯磨株式会社は、全国のアインズ＆トルペにて、朝夜使い分けのオーラルケアブランド「コスミオン(COSMION)」のパッケージリニューアル記念キャンペーンを実施いたします。

1月1日(木)～1月31日(土)までコスミオン製品のご購入に対し期間中の「5と6のつく日のポイント2倍day」限定で、コスミオン製品のご購入に対し、アインズ＆トルペのポイントを通常の10倍お付けいたします。









■ アインズ＆トルペの通常ポイント制度

毎月「5・6のつく日」：ポイント2倍(10％還元)









■ コスミオン 1月限定 特別ポイント還元

1月中は毎日ポイント2倍(10％還元)

さらに「5・6のつく日」はポイント10倍(50％還元)

デザインを一新したコスミオンで、毎日のセルフケアをより上質な時間へとアップデートする機会を提案いたします。









【キャンペーン詳細】

・実施店舗 ：全国の「アインズ＆トルペ」店舗

・実施期間 ：1月1日(木)～1月31日(土)

・ポイント10倍対象日：期間中の「5」と「6」のつく日

(5日、6日、15日、16日、25日、26日以外は

ポイント2倍付与)

・対象商品 ：モーニングペースト / ナイトジェル









【今回の施策への想い】

今回のリニューアルでは、お客様から寄せられた「どんな商品か判断しにくい」という声を反映。モーニングペースト、ナイトジェルの特徴をもっと分かりやすく、直感的なデザインへと変更をいたしました。美容や健康に妥協しないお客様が、より分かりやすく見つけていただきやすくなりました。アインズ＆トルペ様との協力により実現した「ポイント最大10倍」という形を通じて、一人でも多くの方に「歯磨き粉を使い分ける」ことの重要性を知っていただければと考えております。





Before

After