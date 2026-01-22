【岡山大学】岡山大学工学部「工学系女子のキャリアを考えるシンポジウム」を開催

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の工学部は2025年12月21日、岡山大学津島キャンパスの共育共創コモンズ（OUX）で「工学系女子のキャリアを考えるシンポジウム」を開催し、高校生を中心に約60人が参加しました。



工学部卒業生で技術者として活躍する盛真唯子さん（システム工学科卒業）、南條由紀さん（電気通信系学科卒業）、ならびに岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域の宮本愛助教（化学生命系学科卒業生）の3人を講師として、現在の仕事内容をはじめ、中学・高校時代の過ごし方、大学受験、大学生活、さらには大学卒業後のキャリアについて、それぞれの経験を交えながら紹介しました。



また、パネルディスカッションでは、「工学系女子が少ないのはなぜ？どうすれば増える?」をテーマに、総合技術部の中村有里技術専門職員を交えた3人の登壇者による議論を行いました。進路選択の際に工学部を選んだきっかけをはじめ、大学での研究内容、入職後から現在に至るまでの経験、職場における多様性などについて、活発な意見交換がなされました。



その後に実施した個別相談会では、講師3人に加え、「工学女子会」を含む現役学生5人が相談役として参加し、高校生等の参加者一人ひとりの進路やキャリアに関する相談に丁寧に応じました。終始和やかな雰囲気の中で、実りある時間となりました。



参加した高校生からは、「各講演や在学生の方のお話を通して、進路選択の歩みを知ることができ、岡山大学や工学部への興味がさらに高まりました」、「個別相談会では、普段質問しにくいこともいろいろと相談できて、興味深かったです」などのうれしい声が寄せられました。



本イベントは、今後も継続して実施を予定しています。高校生に限らず、中学生、大学生、保護者の方、学校関係者の方々と、広く参加者を募集しています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山大学工学部の取り組みにご期待ください。





〇「工学女子会」とは

工学女子会は、大学院生を含む工学系の女子学生が、コースや学年を越えて交流する団体です。「ゆるく楽しく、でもちょっと頼れる仲間づくり」を合言葉に、2025年7月から活動をスタートしました。専門基礎科目やコース選択、研究室配属、大学院進学、将来の進路などについて会員同士で相談し合いながら、大学生活の不安を和らげ、早い段階から自分の将来を考え、主体的に学問に取り組むことを目指しています。

講演に熱心に聞き入る参加者たち

パネルディスカッションの様子（左からファシリテーターを務めた中村技術専門職員、盛さん、南條さん、宮本助教）

個別相談会で高校生の進路相談に応じる工学部生たち

講師と現役工学部生（後列中央5人）の集合写真

会場となった岡山大学共育共創コモンズ（OUX：オークス）

