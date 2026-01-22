株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、サステナブルな素材と高い機能性を兼ね備え、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「REBORN PULP 吸音パネル」と、音漏れを軽減する半個室ブース「BOXデスク」を、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」にて2026年1月30日(金)～2026年3月26日(木)の期間、展示いたします。

本展示は、製品発表後、お客様より製品を実際にご覧になりたいとのご要望を多数いただき、実施する運びとなりました。デザイン性・機能性と環境配慮を重視する多くの企業様に向け、実際の製品の吸音効果・質感・カラーリングを体感できる機会となります。また展示と併せて「蔦屋家電＋」の来場者様に向けたお得なクーポンコードも店頭にて配布いたします。





REBORN PULP吸音パネル

BOXデスク





■展示製品について

【「REBORN PULP 吸音パネル」とは】

オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する吸音パネルです。合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成。廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計で、脱プラスチック時代に対応したサステナブルな製品です。日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさをもたらします。環境負荷に優しい素材での製品開発と、幅広い周波数に対応できる高い吸音性能の実現を両立させた点が評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。

https://shop.libgraphy.co.jp/products/rp-0001





【「BOXデスク」とは】

BOXデスクは、オフィス内でのWeb会議や集中作業に最適な半個室型ワークスペースです。内装には高性能吸音材を採用し、音を効率的に吸収。BOXデスク専用に設計された素材により、正面・横方向で-15dB以上の防音効果を発揮します。複数台の設置でさらに効果が高まり、周囲の雑音を気にせず作業に集中できます。

また、吸音材の特性により、音がこもることによる耳の違和感を軽減し、長時間の作業でも快適な音環境を提供します。オンライン会議や電話対応、集中作業に最適なスペースを簡単に導入できます。

https://shop.libgraphy.co.jp/products/qon-hf-0001









■商品展示について

展示期間 ： 2026年1月30日(金)～2026年3月26日(木)

店舗名 ： 蔦屋家電＋

営業時間 ： 10:00～20:00

所在地 ： 二子玉川 蔦屋家電 1階

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

ホームページ： https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/









■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験をいかし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/





【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社リブグラフィ

Tel ： 06-4707-6055

E-Mail： info@libgraphy.co.jp