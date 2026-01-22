コシオカ産業株式会社（所在地：奈良県香芝市良福寺38-1、代表：越岡晃司）は、1182人のユーザーの声から生まれた多機能トートバッグ「fandom bag(ファンダムバッグ)」を2026年3月より発売、「fandom tote(ファンダムトート)」を2026年4月より発売することを発表しました。大容量かつデザイン性の高い2種類のバッグは、日常使いから趣味・イベント参加まで幅広いシーンで活用できる実用性を備えています。今回は特別に先行発売ということでクラウドファンディングを実施中です。開始早々に目標金額を達成し、現在も多くのご支援が寄せられており、大きな反響となっています。ご興味のある方は、ぜひクラウドファンディングページをご覧ください。

ユーザーの「欲しい」を形にした新ブランド『SoraCo.365』誕生

https://camp-fire.jp/projects/888105/view

近年、SNS上での「推し活」の盛り上がりや趣味嗜好の多様化に伴い、日常生活とイベント・趣味活動の両方に対応できる機能的なバッグの需要が高まっています。特にコンサートやイベント会場では、スマートフォンや財布といった必需品に加え、ペンライトやうちわ、グッズなど様々なアイテムを持ち歩く必要があり、収納力と使い勝手を兼ね備えたバッグが求められています。このような背景から、従来の「作り手側の視点」ではなく、「ユーザーの視点」を重視したマーケットイン型の開発手法を採用。1182人規模の大規模アンケート調査を実施し、「本当に欲しい」と思われるバッグの開発に3年の歳月をかけて取り組んできました。「推し活を365日応援する」をコンセプトに掲げる新ブランド「SoraCo.365」のもと、ユーザーから寄せられた「ペットボトルが取り出しやすいと嬉しい」「うちわを入れたい」「推しグッズを見せたいけど守りたい」といった具体的なニーズを製品設計に反映。単なる機能性だけでなく、持つ喜びや使う楽しさ、日常に溶け込む自然さを追求した製品開発を行ってきました。

推し活を快適にする2種類のバッグが登場！その優れた特長とは？

今回発売される製品ラインナップには、メインとなる「fandom bag(ファンダムバッグ)」と、コンパクトに折り畳める「fandom tote(ファンダムトート)」の2種類があります。「fandom bag」は「grande(大)」と「mezo(小)」の2サイズ展開で、どちらもシンプルかつ機能的なデザインが特徴です。特に大きい「grande」サイズは、遠征や荷物の多い外出時に重宝する大容量設計。内部には複数のポケットを配置し、薄暗いコンサート会場でも必要なものがスムーズに取り出せる工夫が施されています。また、小さめ「mezo」サイズは、長さ調節可能なストラップ付きで、肩掛けでも使える実用的な設計となっています。一方、「fandom tote」は軽量でコンパクトに折りたためる大容量トートバッグ。水筒やうちわ、ペンライトなど、イベント参加時に必要なアイテムが全て収納できます。さらに、バッグ本体とポケットの色を選べるカスタマイズ性も魅力です。モニター試用者からは「推し活が快適になる」「カバンの中を漁る時間がなくなって推しに集中できる」「推しを守れるバッグは正義」といった高評価の声が寄せられています。全製品共通の特長として、以下の点が挙げられます：1. 大容量でありながら使いやすい実用的な設計2. 日常使いにも浮かないシンプルで上質なデザイン3. 多様なポケット配置による整理整頓のしやすさ4. 丈夫な素材と丁寧な縫製による耐久性5. 購入後90日間の保証サービス

商品ラインナップ

fandom bag（ファンダムバッグ）

・商品名：1. fandom bag grande（ファンダムバッグ 大きいサイズ）2. fandom bag mezo（ファンダムバッグ 小さめサイズ）・カラー：ピュアホワイト(白)、エレガントブラック(黒)・価格：- fandom bag grande：8,140円(税込)- fandom bag mezo：7,040円(税込)・発売日： 2026年3月予定・アフターサービス：90日保証サービス付き・販売チャネル：2026年2月までクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行予約受付中（先行予約特典：20%～30%OFF） その後、公式HPにて通常販売開始予定・商品に関する問い合わせ： SoraCo.365カスタマーサポート customer@soraco365.com

fandom tote（ファンダムトート）

・商品名： fandom tote（ファンダムトート）・カラー：本体：ルミナスブラック(黒)、スノーホワイト(白)ポケット部分：10色から選択可能（モーブパープル、ピーチオレンジ、チークピンク、コーンイエロー、アクアブルー、オメガブルー、パッションレッド、リーフグリーン、ベロアブラック、グロッセホワイト）・価格：fandom tote：3,520円(税込)・発売日：2026年4月予定・アフターサービス：90日保証サービス付き・販売チャネル：2026年2月までクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行予約受付中（先行予約特典：20%～30%OFF） その後、公式HPにて通常販売開始予定・商品に関する問い合わせ： SoraCo.365カスタマーサポート customer@soraco365.com

会社概要

・社名：コシオカ産業株式会社・所在地：奈良県香芝市良福寺38-1・代表者名：越岡晃司・ブランド名：SoraCo.365（ソラコ サンロクゴ）・ホームページ：https://www.koshioka.co.jp/