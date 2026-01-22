【岡山大学】「オープンイノベーションMatch Up vol.4 ～地域課題×デザイン×デジタル～」を開催

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務めるおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、2026年1月8日に岡山県立大学において、「オープンイノベーションMatch Up vol.4 ～地域課題×デザイン×デジタル～」を主催し、220人以上が参加しました。



本イベントは、地域が抱えるさまざまな課題をテーマに、企業・自治体・大学教職員・学生などの多様な立場の参加者が集い、アイデアを掛け合わせることで、新たな価値創造や共創につなげることを目的として実施しました。



第1部の「トークセッション」では、OI-Start会長である学術研究院環境生命自然科学学域の野上保之教授による開会あいさつに続き、岡山県立大学長の五福明夫氏がオープニングトークを行い、同大学における地域貢献やイノベーション創出に向けた取り組みを紹介しました。



続いて、岡山県立大学デザイン学部ビジュアルデザイン学科の高橋俊臣准教授によるインプットトークが行われ、「地域にデザインという魔法をかける」をテーマに、地域課題の解決においてデザインが果たす役割や、「見えない想いを形にすること」の重要性について、具体的な事例を交えて紹介がありました。



その後、6人の登壇者によるリバースピッチを行い、「協生農法×センシング」、「観光資源×VR」、「備前刀×芸術」、「備前焼×DAO」、「地域スポーツ×データサイエンス」、「コミュニケーション×XR」の6つのテーマについて、現状の課題や目指す未来像を共有しました。



続くパネルディスカッションでは、岡山県立大学デザイン学部ビジュアルデザイン学科のムラカミヨシコ准教授がモデレーターを務め、「地域課題×デザイン×デジタル」を切り口に、登壇者と価値の伝え方や共感の生み出し方、継続的な取り組みへと発展させるための視点について、活発な意見交換を行いました。



第2部では、学生会館1階「toitowa（トワトワ）」を会場として、「マッチアップセッション」を実施しました。参加者は第1部で提示された6つのテーマに分かれてグループワークを行い、企業が持つリソース、研究者の専門的知見、学生の柔軟な発想を掛け合わせながら、地域課題の解決に向けた具体的なアイデア創出に取り組みました。



またポスター発表では、38件の発表があり、活発な意見交換が行われました。



第2部の座長を務めたムラカミ准教授は、「本日のイベントを通して生まれたつながりを、今後も継続していってほしい」と述べ、締めくくりました。



本イベントを通じて、分野や立場を越えた対話と共創の可能性が示され、今後の産学官連携や地域発のイノベーション創出に向けた第一歩となる有意義な機会となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

インプットトーク

パネルディスカッションの様子

グループワークの様子

ポスター発表の様子

イベントポスター



【会場】

岡山県立大学

第1部 講堂

第2部 toitowa（トワトワ）

（〒719-1197 岡山県総社市窪木111）

https://www.oka-pu.ac.jp/guide/page-392/



【主な内容】

▼第1部トークセッション

・オープニングトーク 岡山県立大学 五福 明夫学長

・インプットトーク 岡山県立大学デザイン学部高橋 俊臣准教授「地域にデザインという魔法をかける」

・リバースピッチ

・リバースピッチ登壇者によるパネルディスカッション

▼第2部マッチアップセッション

・グループテーマについてのアイデアソン

・ポスター発表

・アイデアブラッシュアップ など

【対象者】

企業、研究者、学生、自治体等の方（オープン開催）



【ポスター】

https://oistart.okayama-u.ac.jp/260108_flyer_matchup4



【主 催】

岡山県立大学

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）



【共 催】

おかやまIoT推進ラボ協議会



【協 力】

岡山大学AI・数理データサイエンスセンターサイバーフィジカル情報応用研究推進部門（Cypher）

岡山大学DS部

〇OI-Startについて

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）は、産学官が連携して主にデジタル技術を活用したイノベーションを創出し、その実践を通じて創出に貢献する人材を育成する事で、県内の企業の生産性や魅力の向上、若者の県内定着・還流を推進するため、県内企業・自治体、大学等の研究者および学生が組織・分野の枠を超えて共創する舞台（プラットフォーム）。岡山大学が事務局を務める。

◆参 考

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・岡山県立大学

https://www.oka-pu.ac.jp/

・岡山大学AI・数理データサイエンスセンター

https://angels.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学DS部

https://okadai-dsc.studio.site/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】“見る・触れる・体験する”から始まるイノベーション OI-Start「オープンイノベーション Match Up vol.3」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003141.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携で地域課題の解決を目指す「オープンイノベーション Match Up」イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002918.000072793.html

・【岡山大学】「OI-Start生成AI活用共有会」を開催～産学官で生成AI活用の最前線を共有～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003556.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】玉野市 × OI-Start連携による観光客向けアンケート回収率向上の取り組み ～アート × テクノロジーで創る小さなイノベーション～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003521.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）がミニシーズ発表会を開催～柔らかさ×力強さを両立した次世代空気圧アクチュエータ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003230.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局 産学官連携コーディネーター河野・田中・長尾

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F

TEL:080-7178-7277、090-7185-8436

E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14995.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



