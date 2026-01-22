【岡山大学】こうべユニバーサルツーリズムシンポジウム～山へ海へ行く！「誰ひとり取り残さない」アウトドアツーリズムの創生～〔2/7,土 神戸市立中央区文化センター〕
2026（令和8）年 1月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月7日（土）に神戸市と一般財団法人神戸観光局の共催で、「こうべユニバーサルツーリズムシンポジウム」を神戸市中央区の神戸市立中央区文化センターにおいて開催します。
国連が「誰もが参加できる観光の促進」を提唱する中、各地でもユニバーサルツーリズムの考えが広まりつつあります。このシンポジウムでは、岡山大学が進めてきたアウトドア活動をアクセシブルにする研究を基盤に、防災・減災の観点にも触れながら議論を深め、ユニバーサルツーリズムについて考える契機とします。
ぜひ、ご参加ください。
※アクセシブル＝高齢者や障がいのある人も含め、だれもが参加しやすいこと。
【日 時】
2026年2月7日（土）13:30～16:10 (開場12:30)
【場 所】
神戸市立中央区文化センター10階会議室
（〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町115）
https://www.city.kobe.lg.jp/a36708/kenko/handicap/syakaikatdudou/barrierfree/shurui/bunka/03-60.html
【内 容】
・基調講演
和歌山大学 観光学部 教授 加藤久美 氏
・話題提供
１.自治体の取組 神戸市経済観光局
２.企業の取組 株式会社好日山荘 社長 松本良一 氏
３.実施者の取組 NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト 代表 木戸俊介 氏
・パネルディスカッション
※詳細は下記のポスターをご確認ください。
【定 員】
100人（先着順）
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
下記の申込みフォームからお申し込みください（申込期限：2026年2月1日まで）。
※手話通訳・文字通訳を設置しています。その他必要な配慮がございましたら、申込時にお申し出ください。
https://event.city.kobe.lg.jp/event/KjOwSlzNhhp4lgN82YAH
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer2026020701.pdf
【主 催】
国立大学法人岡山大学
神戸市
一般財団法人神戸観光局
【協 力】
岡山大学ユネスコチェア
東京大学先端科学技術研究センター 社会包摂システム分野
京都大学ディスアビリティ・インクルージョンセンター
株式会社好日山荘
【後 援】
兵庫県
和歌山大学観光学部
◆参 考
・国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
・神戸市
https://www.city.kobe.lg.jp/
・一般財団法人神戸観光局
https://kobe-dmo.jp/
◆参考情報
・【岡山大学】国連世界観光機関（UN Tourism）を訪問～世界観光倫理憲章に準拠したアクセシブル・ツーリズムに関する連携を提案～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003192.000072793.html
・【岡山大学】学生主体の観光DXプロジェクトがVR映像を大阪・関西万博に出展
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003415.000072793.html
・【岡山大学】株式会社好日山荘とSDGsの達成に向けた包括協定を締結しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000575.000072793.html
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
＜シンポジウムや研究内容について＞
岡山大学ユネスコチェア副チェア・准教授 池谷航介
E-mail：iketani◎okayama-u.ac.jp
※＠を◎に置き換えています
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3764.html
＜お申し込みについて＞
神戸市観光企画課
E-mail：kobe_tourism◎city.kobe.lg.jp
※＠を◎に置き換えています
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
