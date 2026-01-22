人間国宝・片岡仁左衛門が語る「歌舞伎家話 第47回」配信決定！

松竹株式会社

歌舞伎俳優がさまざまなゲストを迎えてトークを展開するオンライントークショー「歌舞伎家話（かぶきやわ）」。これまで多彩なゲストとともに歌舞伎を中心に様々な芸能やエンターテイメントにまつわるトークを繰り広げてきました。今回は2月1日(日)20時00分より、歌舞伎俳優・片岡仁左衛門の出演する『歌舞伎家話 第47回』の配信が決定いたしました！

歌舞伎俳優・片岡仁左衛門が「歌舞伎家話」に出演するのは今回が6度目。春の兆しとともに番組に登場するのも恒例となってまいりました。前回の出演からの一年を振返りながら、舞台の思い出やこれからに向けた意気込みなどを語ります。

2025年は松竹創業130周年を記念し、歌舞伎座 で三大名作が30年ぶりに一挙上演されました。 仁左衛門はその三作全てに出演。『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助、『菅原伝授手習鑑』の菅丞相、 『義経千本桜』のいがみの権太、といずれも仁左衛門が大切にしてきた役どころで、その圧倒的な存在感で 観客を魅了しました。世代を超えたWキャストも話題となった今回の三大名作上演を経て、芸の継承に懸ける想いとは。さらに２０２５年秋には、日本文化の発展に顕著な功績を挙げた者に授与される文化勲章を受章。孤高の存在とも思える仁左衛門から垣間見える気取らない姿や、円熟の極みにあってなお芸を磨き、舞 台に立ち続ける仁左衛門の胸の内に、聞き手としてお馴染みのアナウンサー・中井美穂が迫ります。

日時：2月1日(日)20時00分～配信

出演：片岡仁左衛門 聞き手：中井美穂

視聴料金：2,000円(税込)

アーカイブ：生配信終了後～2026年1月26日(月)23時59分まで

販売期間：12月19日(金)10時00分～1月26日(月)21時00分まで

