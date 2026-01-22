新製品ニュース KTM フローティングボールバルブ EB1Aシリーズ

日本エマソン株式会社

エマソンは、日本の各種規格に準拠して設計された KTM EB1A フローティングボールバルブ を新たにラインアップしました。

本製品は、化学、石油化学、反応性モノマー、耐火性および可燃性物質、紙・パルプ など、安全性と信頼性が特に求められる厳しいプロセス用途を想定して開発されています。

KTM EB1Aは、確実な遮断性能と優れた安全設計、大気汚染防止およびファイヤーセーフ要件への対応を特長とし、日本市場におけるプラント運用の信頼性向上に貢献します。

KTMフローティングボールバルブ 日本国内向けに新発売

特長

・2分割型JISフランジ接続

・ステム飛び出し防止設計

・リップシールデザインによりシートの耐久性を向上

・白色Eシート（PTFE/PFAコポリマー）で、製品へのコンタミネーション対策

・JISフランジに完全準拠

・ISO 17292に準拠した静電防止機能

・信頼性の高いタイトシャットオフで

API 598準拠の両流方向のシールに対応

・ISO 10497:2022 / API 607 第8版に準拠したファイアーセーフテスト認証取得済

・ISO 15848-1クラスBH C03フュージティブエミッション認証取得済

・本体材質SCS13A 及びSCS14A

主な用途

- 化学・石油化学プラント- 反応性モノマーおよび高純度流体プロセス- 耐火性・可燃性物質を扱う安全重視の設備- 紙・パルプ産業における各種プロセスライン

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93720/table/26_1_f8f6b771fedda7764efeb70df2d7812c.jpg?v=202601221021 ]

製品の資料やマニュアルなどはこちら

https://www.emerson.co.jp/ja-jp/catalog/ktm-sku-series-eb1a-ja-jp

※ 本製品は、エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社が取り扱っております。

エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社について

2017年4月よりエマソンの傘下に入り、エマソンのオートメーションソリューションズプラットフォームの一員となりました。従来からの KTMボールバルブの国内製造、および Vanessa をはじめとする世界中の高品質な産業用バルブ、アクチュエーター、その他の流体制御製品を、幅広いラインナップで取り揃えソリューションを提供しています。豊富な経験と知識を持ったチームは、お客様の課題を理解し、個々のご要望に確かなソリューション、最適かつ最高な製品をご提供するべく活動しています。

エマソンについて

エマソン（NYSE: EMR）は、世界の多くの基幹産業に革新的なソリューションを提供する、テクノロジーとソフトウェアのグローバル企業です。AspenTech とのパートナーシップで拡大したオートメーション関連ポートフォリオにより、ハイブリッド型、プロセス型、ディスクリート型の製造業界のお客様が、業務の最適化、人員の安全、排出量の削減、サステナビリティの目標達成を実現できるようサポートしています。詳細については、emerson.co.jpをご覧ください。