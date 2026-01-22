【物流2024年問題への新解】インドネシア総研・TDG・PTDI-STTDが3社間MoUを締結。インドネシア政府系教育機関と連携し、即戦力となる物流・倉庫人材を組織的に育成へ

1. 背景と目的：深刻化する物流現場の「人手不足」に構造的解決を

株式会社インドネシア総合研究所

2024年問題以降、日本の物流・倉庫業界では恒常的な労働力不足が課題となっています。これまでも海外からの人材受け入れは行われてきましたが、多くは単発的なインターンシップや、日本語・実務能力のミスマッチを抱えたままの採用に留まっていました。

2026年1月、株式会社インドネシア総合研究所（以下、インドネシア総研）、TDGホールディングス（三重県、以下TDG）、およびインドネシア運輸省管轄のPTDI-STTD（インドネシア陸上交通高等専門学校）は、これらの課題を解決すべく、日本向け物流人材育成の新たな枠組みに関する覚書（MoU）を締結いたしました。

2. 本提携の特長：単なる「紹介」ではない「教育エコシステム」の構築

本MoUは、インドネシア国内に複数のキャンパス（ブカシ、バリ、マディウン、テガル等）を持つ交通・物流人材育成の中核機関「PTDI-STTD」と直接連携する点が最大の特徴です。

従来の民間斡旋業者を通じた採用とは異なり、教育段階から日本の産業ニーズ（現場で求められる専門用語や安全管理基準など）をカリキュラムに組み込むことで、来日直後から即戦力として活躍できる人材を育成します。

【各社の役割】

TDGホールディングス（産業パートナー）： 現場で求められるハードスキルの教育指導および、日本国内企業とのジョブマッチングを担当。

インドネシア総合研究所（コーディネーター）： 日本語教育モジュールの提供、カリキュラム開発支援、および全体スキームの統括。

PTDI-STTD（教育機関）： 優秀な学生の選抜、基礎教育の実施、キャンパスネットワークの活用。

3. 既存モデルとの比較（ベンチマーク）

本取り組みは、既存の外国人材採用ルートと比較し、「教育の質」と「定着率」の観点で大きな優位性を持っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92805/table/9_1_e8c41cc5ed929eb0401c0d42c51127f6.jpg?v=202601221021 ]

※同ジャンル他社動向：日豊高速運輸等はドライバー教育のeラーニング化を推進、プルタミナ大学等はインターンシップ中心の連携を実施。本件はこれらに対し「カリキュラム開発からの参画」という点で独自性を有します。

4. 今後の展望

本MoUは、今後段階的に締結される実務契約の包括的な基盤となります。今後は具体的なカリキュラムの策定とパイロット生の選抜を進め、教育機関・産業界・政策が連動した「日本・インドネシア間の持続可能な人材循環モデル」の確立を目指します。

【株式会社インドネシア総合研究所について】

インドネシア市場調査、会社設立支援、コンサルティング、プロモーション支援、通訳翻訳、人材紹介、M&A支援など、インドネシアビジネスをワンストップでサポートする専門機関です 。

代表者：アルビー

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-1 VORT神宮北参道II 10F(旧神宮外苑ビル)

URL：https://www.indonesiasoken.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社インドネシア総合研究所

Tel: 03-6804-6702（担当：橋本）