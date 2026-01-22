【成長企業の組織論】人が増えても、熱量は維持できるか？10名から90名規模へ拡大したパルディアに学ぶ「キャリア自律」セミナー開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

人的資本経営が注目される一方で、「キャリア自律が現場では“放置”になってしまう」という課題を抱える企業も少なくありません。そこで、2026年2月4日（水）11:00より、無料オンラインセミナー『個人が活躍できる場づくりが、個人の働きがいと組織の成果を生む ～組織のゴールと社員のゴールを一致させる 「キャリア自律 × 人的資本経営」の実践知～』を開催いたします。

本セミナーでは、株式会社パルディア（東京都中央区）代表取締役社長の大川祐介氏をゲストに迎え、90名規模の成長企業がいかにして組織の停滞感を打破し、社員の主体的な行動（挑戦）を生み出したのか、その具体策を公開します。

開催背景：組織の「成果」と個人の「働きがい」は両立できるか

詳細・申し込みはこちら :https://20250204jissen.peatix.com/

成長企業や変革期の組織では、「経営が目指すゴール」と「現場社員一人ひとりのキャリア意識」とのズレが生じ、組織の力が十分に発揮されないケースが少なくありません。

また、「社員の自律」を促す意図で裁量を広げた結果、支援が伴わず“放置”となってしまい、挑戦が生まれにくくなるという課題も顕在化しています。

本セミナーでは、「個人が活躍できる“場”を整えることで、組織の成果につなげる」というアプローチに着目。中小企業や部門単位でも再現可能な、組織づくりの実践知をお伝えします。

本セミナーの注目ポイント：パルディア流「ベクトル合わせ」のステップ

90名規模の成長企業において、挑戦が増え、心理的安全性が高まった背景には、個人と組織のゴールを重ねるための「支援の設計」がありました。

創業以来成長を続けるプロモーション企業・株式会社パルディアでは、「個人のゴール」と「組織のゴール」のベクトルを意図的に重ねるため、次の段階的な支援を行ってきました。

＜パルディアが実践した2つの支援＞

- メンバーへの支援従業員一人ひとりが自身の「キャリア戦略」を描き、それを日々の行動目標に落とし込む。- リーダーへの支援リーダー層が「組織のGOAL」と「自身のGOAL」を重ね合わせ、組織を動かす主体者として覚醒する。

当日は、同社代表の大川氏との対談形式で、「現場で実際にどんな変化が起き、何が成功を支えたのか」をストーリーと具体策を交えて解説します。

◆イベント概要

《日時》2026年2月4日（水）11:00‐12:00

《会場》オンライン（Zoom）

《費用》無料

《登壇者》

株式会社パルディア代表取締役社長 大川 祐介氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

《内容》

・プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社概要

・パルディアの取り組み紹介

・対談

・質疑応答

・クロージング

※プログラムは都合により変更の可能性があります。

《申込》https://20250204jissen.peatix.com/

◆このような方にオススメ

・挑戦が生まれず、組織に停滞感を感じている経営層・事業責任者の方

・働きがいと成果を両立させたいが、“現場で何を変えれば良いか” を掴みたい人事・HRBPの方

・制度だけでは変わらないと感じ、マネジメントの“関わり方の質”を見直したい方

・発言量や挑戦が減るなど、組織の“サイン”を見逃したくないマネージャー層の方

・100名規模で挑戦文化が再生したパルディアの実践を、自社の部門に応用したい方

登壇者

株式会社パルディア 代表取締役社長 大川 祐介

2005年に株式会社パルディアへ入社し、2025年4月より代表取締役社長に就任。20年以上にわたり、消費財メーカー・流通チェーンを中心に 年間1,000件以上のプロモーションキャンペーン に携わり、WEB・SNS・店頭施策を横断したマーケティング支援に豊富な実績を持つ。

経営面では、10名規模から100名規模へと組織を段階的に拡大。事業成長に応じた組織設計やカルチャーづくりを主導し、「個人が活躍できる場づくり」を軸にした組織づくりを実践してきた。

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。

2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean