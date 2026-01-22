【自治体・企業向け】Minecraftで、ビジネスと地域の「伝え方」を更新する

SmileMe株式会社

本取り組みは、従来の観光PRや施設紹介、地域発信では届きにくかった、子ども・若年層・ファミリー層に対し、体験を通じて価値を伝えることを目的としています。

マインクラフトで地域を再現！オリジナルワールドを作ることができます！

SmileMe株式会社（教育ブランド：SMILETECH+）は、Minecraftを活用し、

自治体・企業・地域コミュニティの拠点や観光資源、施設を仮想空間上に再現する取り組みを本格的に開始しました。

単なるデジタル展示や情報発信ではなく、

「入り込み、歩き、体験する」次世代型のPR・教育・イベント活用を実現します。

■ 情報を“見る”から、価値を“体験する”時代へ

観光PR、施設紹介、企業ブランディング、地域活性。

これまでの施策は、「読む」「見る」「聞く」

といった「一方向の情報提供」が中心でした。

SmileMe株式会社は、Minecraftの高い親しみやすさと没入性を活かし、

地域・企業の想いや魅力を、体験として記憶に残る形で可視化・提供しています。

子どもからZ世代、ファミリー層まで幅広く親和性のあるMinecraftだからこそ、

教育・PR・イベントを横断した活用が可能です。



本ワールド内では、以下のようなテーマを組み合わせた体験設計が可能です。

観光マップ

街の魅力を表現

身近な公園

ハザードマップ/防災体験

ショベルカー

お仕事体験１.

新幹線

産業・インフラ体験

■ 自治体・企業向けに“丸ごと”対応

SmileMeの強みは、ワールド制作だけで終わらないことです。

対応内容（一例）

- 自治体・地域の街並み／観光地／公共施設のワールド再現- 企業施設・工場・サービス・世界観の仮想空間化- 子ども・ファミリー向け体験イベントの企画・運営- 探究学習・キャリア教育・地域学習プログラムへの展開- オンライン／オフライン連動イベント対応- 企画段階からの相談・設計・運営までワンストップ対応

「来月のイベントに間に合わせたい」

「企画書レベルから一緒に考えてほしい」

「教育要素もPR要素も両立したい」

そうした要望に対し、スピード感と実行力を持って対応します。



ワールド制作のみ、イベントのみといった部分的な相談から、

企画設計・制作・運営まで一貫した依頼まで柔軟に対応可能です。



サービスの詳細や活用イメージについては、以下のページをご覧ください。

https://www.smileme.jp/biz-minecraft

(https://www.smileme.jp/biz-minecraft)

■ 教育 × PR × イベントを横断する実績

Minecraftを活用した、自治体・企業向けデジタルツイン活用の全体像

SmileMe（SMILETECH+）は、全国の自治体・教育機関・商業施設と連携し、

子ども向けプログラミング教育や体験型イベントを多数実施してきました。

- 全国規模での豊富なイベント運営経験- 子ども・保護者双方に届く設計力- 教育的価値と集客効果を両立する企画力

これらの知見を活かし、

地域や企業の価値を“未来世代に伝える仕組み”としてMinecraftを活用します。

■ こんな自治体・企業におすすめ

- 観光PRや地域ブランディングを強化したい自治体- 子ども・若年層に届く新しいPR手法を探している企業- 商業施設・地域イベントの集客施策を検討している団体- 教育・探究学習と連動した施策を考えている行政・学校関係者

上記のような課題や目的をお持ちの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

■ 今後の展開

- 全国自治体向け地域ワールド制作の展開- 企業・団体との共創型ワールド企画- 子どもが地域・企業アンバサダーとなる参加型モデル

今後は、自治体・企業との連携をさらに広げ、

Minecraftを起点とした新しい価値創出を継続的に進めていきます。

【根拠】

【注意点・例外】

【出典】

- Minecraftは教育・自治体イベントでの活用事例が全国的に拡大- 体験型コンテンツは観光・地域PR分野で高い効果が報告されている- SmileMeは全国規模での教育・イベント運営実績を有している- 再現内容は教育・体験目的に応じて簡略化・演出を含みます。- 実在施設・名称の使用には事前調整が必要な場合があります。- 効果や成果は導入条件・活用方法により異なります。- ご相談内容や目的、規模に応じて最適な形をご提案いたします。- SmileMe株式会社（SMILETECH+）公式サービス・実績- Minecraft 教育・自治体活用に関する公開事例