大好評のおいもイベントを昨年に引き続き開催！日本一のさつまいも産地 茨城県鉾田市による『ほこたおいもフェス』

鉾田市

さつまいも産出額日本一！茨城県鉾田市から、ほくほく食感がたまらない「焼きいも」や、甘みがぎゅっと詰まった今が旬の「干しいも」、さらに、さつまいもを使った個性豊かなキッチンカーグルメまで

勢ぞろい。鉾田市自慢の“さつまいも”をテーマにした商品、グルメが一堂に会し、ここでしか味わえない多彩なさつまいもの魅力をお届けします。甘く、ほくほくとした、心まで温まる「ほこたのさつまいも」を、ぜひ会場で存分にご堪能ください。

*令和５年市町村別農業産出額（推計）参考

・

開催概要

ほこたおいもフェス2026

・日時：2026年1月24日（土）・25日（日） 11:00～17:00

・会場：新宿駅東口駅前広場（東京都新宿区新宿３丁目３８）

JR新宿駅東口・ルミネエスト新宿前

MAP https://maps.app.goo.gl/pVN4JYDvNwA6ySkKA

・出店事業者

＜物販＞

（一社）鉾田市観光物産協会（両日）

KOTARO-BRAND（両日）

JA茨城旭村甘薯部会（25日）

米川農園 佐之衛門（委託販売）

＜PR展示＞

株式会社フューチャーリンクネットワーク（両日）

＜キッチンカー＞

HappyHappy（両日）

イベントコンテンツ🍠

販売・PRブース🛍️

新宿駅東口駅前広場

○ほくほく「焼き芋」販売 ２００円～

寒い冬こそ食べたい！甘さたっぷり、アツアツほくほくの焼き芋をご用意しました。

※サイズ、規格等により販売価格が異なります

○さつまいも詰め放題 ３００円～

おうちで焼き芋も、お料理も楽しめる！鉾田市産さつまいものお得な「詰め放題」にチャレンジしよう。

○さつまいも特産品販売

鉾田市の農家が手間ひまかけて育てた「さつまいも」や、今季できたての新物「干し芋」、さつまいもの美味しさを活かした加工品を販売します。

○鉾田市シティプロモーションLINE登録コーナー

ご来場のうえLINE登録いただいた方に、「さつまいもチップス」を各日先着100名様限定でプレゼント！

熟成されたねっとり甘い焼きいも「べにはるか」

無添加ヘルシーな”天然スイーツ”「ほしいも」

キッチンカーグルメ ️

旬のさつまいもを使った、ここでしか味わえないキッチンカーグルメが登場します！

◯鉾田市からの来場するキッチンカー【HappyHappy】

『芋ぺちーの』 800円

『おいもポタージュ』 600円

『栗かぐやソフトアイス』 600円

ほこたおいも縁日

JAほこたのさつまいもや景品が当たる「ほこたおいも千本くじ」、ワクワク楽しい「ほこたおいも釣り」など、カップルやご家族みんなで楽しめる『さつまいも縁日』を開催！

※画像はイメージです※画像はイメージです

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18285/table/46_1_71b75360a0f3227f5a8323615d1c0ff8.jpg?v=202601221121 ]

＜日本でいちばん野菜をつくるまち＞

茨城県鉾田市は、産出額日本一である「メロン」だけではなく、いちご、 さつまいも、トマト、みず菜、 ごぼうなども全国で指折りの生産地です。農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」で全国第一位に輝き、日本でいちばん野菜をつくる街として、今日もたくさんの農産物を全国に送り出しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18285/table/46_2_29b1c04ce64fccb21e615e0f6c349b8c.jpg?v=202601221121 ]

鉾田市のHP

https://www.city.hokota.lg.jp/

鉾田市のプロモーションサイト

http://hokota-city-promotion.com/

鉾田市の観光情報

https://hokota-tpa.org/

鉾田市のふるさと納税

https://www.city.hokota.lg.jp/page/dir000562.html

「LUMINE AGRI PROJECT」 「LUMINE AGRI MARCHE」とは

「LUMINE AGRI PROJECT」は、都会と畑を結びながら、食の

出会いと学びの機会をつくっていく、ルミネの農業プロジェクトです。首都圏で暮らす生活者が、食の奥深さや多様性、自身の健康と向き合うことで、日々の暮らしを心豊かにすごせるような取り組みを行っています。「LUMINE AGRI MARCHE」は「愛せるものを食べましょう」をコンセプトに、新宿駅で開催する“都心型マルシェ”。地域の生産者と都市の生活者を軽やかにつなぎます。

【関連リンク】

・LUMINE AGRI PROJECT公式ホームページ https://www.lumine.ne.jp/agri/(https://www.lumine.ne.jp/agri/)

・LUMINE AGRI MARCHE 公式インスタグラム https://www.instagram.com/lumine_agriproject/