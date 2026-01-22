生成AI活用を「独学」から「共学」へ。AAIP、企業横断型の『生成AIアンバサダーコミュニティ』を開始

株式会社Advanced AI Partners

株式会社Advanced AI Partners（本社：東京都港区、代表取締役：麹池 貴彦、以下AAIP）は、企業の経営企画やDX推進部門において、生成AI活用を推進する旗振り役（リーダー）を対象とした、学び・実践・相談が一体となった統合型プラットフォーム「生成AIアンバサダーコミュニティ」を本格始動いたします。





■ 背景：DX人材不足を「集合知」で突破する

急速な技術進化の中で、多くのDX推進者が「孤独な試行錯誤」を強いられています。本コミュニティは、企業の枠を超えた「共学」の場を提供することで、実践的なナレッジを社会の集合知へと変え、日本全体の労働生産性向上に寄与することを目指します。

三菱総合研究所の推計（2025年6月発表）※によると、2035年のDX社会実現に向け、日本が必要とするDX推進人材の需要量は計86万人に上ると試算されています。特に深刻な課題として、エンジニア以上に、部門間調整や経営層への提言を担う「ビジネスアーキテクト」の不足と孤立です。



AIエージェントの普及により、情報探索やデータ処理といった既存業務の多くが効率化される一方で、組織内の「合意形成」や「意思決定」といった人間ならではの連携タスクの重要性はさらに高まります。現在、多くのリーダーがこの重責を背負い、孤立していると言われています。AAIPは、この「孤独な推進」を終わらせ、リーダーが確信を持って組織を動かせる環境を提供することが、日本経済の再生における不可欠なインフラであると考えています。

※出典：株式会社三菱総合研究所「独自推計で捉える、日本のDXを担う最適な人材ポートフォリオ」（2025年6月27日発表）

■ 生成AIアンバサダーコミュニティ概要

本コミュニティは、大手企業のDX・経営企画リーダーが実務上の課題を解決し、互いの知見を「集合知」として蓄積するプラットフォームです。以下の3つの柱を中心に、実務に即応した価値を提供します。

3つの提供価値

まずは雰囲気を感じられる「ゲストページ」の案内（登録不要）

- 共創の場（相互研鑽とフィードバック）：他社のDXリーダーや生成AIを学んでいる方と繋がり、実践知を交換。有識者や仲間からのフィードバックを得ることで、知見を「本物の理解」へと深化させます。- 選別の知（効率的な情報収集）：専門家が厳選した重要ニュースを動画と要約で解説。単なる要約ではなく、日本企業の現場に即した「考察コメント」により、情報の「知っている」を「使える」に即座に変換します。- 実践の知（実務に直結するナレッジ）：コードやプロンプトを網羅した「再現性の高いテックブログ」を提供。DifyやCopilot Studio等を用いた具体的な実装例を共有し、検証コストを大幅に削減します。

「コミュニティの利便性をまずは体感したい」という方のために、登録不要で最新ニュースの考察や技術解説動画を閲覧できるゲストページを公開しています。通勤中などの隙間時間に「耳だけで聴ける」インプット環境を提供し、多忙なリーダー層の実務をサポートします。

生成AIアンバサダーコミュニティ：https://aaip-community.commmune.com/view/home(https://aaip-community.commmune.com/view/home)

■株式会社Advanced AI Partners 代表取締役 コメント

多くの企業でDX推進人材が求められる中、特に不足しているのは組織を動かす「牽引役」です 。生成AIを使いこなし、組織の文化に落とし込む「人」こそが、これからの企業の競争力になります。私たちは、孤独に戦う実務者の皆様へ「知見」と「仲間」を提供することで、日本経済の再生と、人間ならではの価値の再発見に貢献してまいります 。

【プロフィール】

アクセンチュアでキャリアをスタートし、大手家電メーカーのSCM改革など業務改善プロジェクトを推進。その後、複数のスタートアップを創業。生成AI・自動運転・ドローンなど先端技術を活用した新規事業開発に従事。実行力と事業推進力を強みとする。

▶ 会社概要



株式会社Advanced AI Partners（アドバンスド・エーアイ・パートナーズ）は、生成AIを単なる導入で終わらせず、組織に根づく「活用文化」へと変えていくことを使命としています。私たちは、生成AI時代における“人の価値を再定義する”ことを掲げ、AIに置き換えられるのではなく、AIと共に新しい価値を生み出す人材を育みます。生成AIアンバサダー育成、AI活用プロトタイピング、人材シェアリングを通じ、社員一人ひとりが「AIを使う存在」から「AIで進化を生み出す存在」へと成長し、企業が「AIを導入した会社」から「AIで進化し続ける会社」へ歩みを進めることを支援します。

住所 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33

設立 ： 2025年4月8日

代表者 ： 代表取締役 麹池 貴彦

事業内容 ： 生成AI活用支援・人材育成・AIコンサルティングなど

URL ： https://aaip.co.jp/