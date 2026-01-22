¼ÕÎé55Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¡Ö#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×Ãæ´ÖÈ¯É½ ー ¼ÒÆâ¤Ç±½¤Î5ºîÉÊ¤ò¸ø³«¡ª Â¿¿ô¤´±þÊç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¿·ÉôÌç¾Þ¤âÁýÀß
X, Instagram, TikTokÅù¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ #¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢ »²²ÃºîÉÊ¤«¤éÃíÌÜ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÈªÀ¿¡¢°Ê²¼ ¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤ÎSNSÅê¹Æ´ë²è¡Ö#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½¤È¤·¤Æ¥´ー¥´ー¥«¥ìー¼ÒÆâ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë5ºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡¦¶âÂô¥«¥ìー¤ÎÆÃÄ¹¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥«¥Ä¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë ¡È¥ä¥Ð¤¤¡É ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤Þ¤«¤é¹¤¯ÁÏ°Õ¹©É×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï 2025Ç¯12·î15Æü～2026Ç¯2·î14Æü ¤Î·×62Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ë³Æ¼ïSNS¡ÊX, Instagram, TikTok¡Ë¤ËÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö»²²Ã¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¡ÖËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÉÕÍ¿¡£¥ì¥·¥ÔÈ¯°Æ¤Ë¤«¤«¤ëÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¡Ö55Ëü±ß¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿Åö³º¤Î¡ÖËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¥´ー¥´ー¥«¥ìー¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥åーÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢³§ÍÍ¤«¤éÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï55ºîÉÊ°Ê¾å¡ª
°ìÈÌ¤Î¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õー¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â°ÕÍßÅª¤ÊºîÉÊ¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÂ¿¿ô¤Î¤´±þÊç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê55Ëü±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë4¤Ä¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê!? ¼Ò°÷¤âÓ¹¤Ã¤¿5ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð
2025Ç¯1·î»þÅÀ¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¼ÒÆâ¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë5ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç ¡È¸½»þÅÀ¤ÎÃíÌÜ³ô¡É ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¹ç¤¦¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¤³¤ì¤é¤â»²¹Í¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÏ°Õ¹©É×¤Ë¤è¤ë¤´±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜºîÉÊ£±.¡§¥´ー¥´ー¥¸¥íー¡ª
¡ÊÌ¤Äê¥°¥ë¥á¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ
¤â¤ä¤·¡¦¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¹ë²÷¤ËºÜ¤»¡¢¡È¤¢¤Î¿Íµ¤¥éー¥á¥óÅ¹¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÇØÆÁ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤âÇØÆÁ¥°¥ë¥á¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢ÇØÆÁ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤Î¡È¾¡Éé¥³¥é¥Ü¡É¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡£
À¹¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢ÏÃÂêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜºîÉÊ£².¡§ËãÇÌÆ¦Éå¤Î½Å¤Í¤¬¤±¡ª
¡Êtakeshi¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ
¥ì¥È¥ë¥È¡ß¥ì¥È¥ë¥È¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥´ー¥´ー¥«¥ìー1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë´ÝÈþ²°¤ÎËãÇÌÆ¦Éå1/3¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£¿ÉÌ£¤È»ÝÌ£¤È¤¤¤¦Ì£¤Î¥ì¥¤¥äー¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ËþÂÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜºîÉÊ£³.¡§¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥«¥ìー
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¼Ò°÷¡Ö¤¿¤¤¤Á¤Þ¤ë¡×¤Ë¤è¤ëºîÉÊ
¥´ー¥´ー¥«¥ìー³ÆÅ¹ÊÞ¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥ë¥Í¥¹¤«¤Ê¤¶¤ïÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ÜËèÆü¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¥Ø¥ë¥·ー»×¹Í¤ÎÊý¤ä¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜºîÉÊ£´.¡§¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¥«¥ìー¡ª
¡ÊChiezo Chiezo¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ
Ê£¿ô¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¡ß¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°Õ³°À¤È¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÇÃíÌÜ³ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥«¥ìー¥ëー¤Ë¤ªÌß¤È¤¢¤ó¤³¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¿ー¤ò²Ã¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥¯¤¬¥«¥ìー¤È´ñÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¸ý¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃæÆÇÀ¤¬¡ª
¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¿©»ö¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
ÃíÌÜºîÉÊ£µ.¡§¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥Ñ¥¹¥¿¡ª
¡Ê±ß¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ
¤ä¤Ï¤ê½Ð¤¿¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¡Ö¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤¢¤é¤º¡ª
Åê¹Æ¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î´Î¤Ï¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¡ß¥ì¥È¥ë¥È¡×¤Ë¤è¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤È¼ê·Ú¤µ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥ßー¥È¥½ー¥¹¡×¤È¡Ö¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡×¤ò½Å¤Í¤¬¤±¡£¥È¥Þ¥È¤ä¥Óー¥Õ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Â¤µ¤ì¡¢¥³¥¯¿¼¤¯¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£
´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢4¤Ä¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¿·Àß¡ª
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê55Ëü±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ4¤Ä¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÉôÌç¾Þ¤Ë¤âÁê±þ¤Î¡ÖÉû¾Þ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¾åµ¤ÎÃíÌÜºîÉÊ¤¿¤Á¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤ë #¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢ ¡£
¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢¤¼¤Ò ¡ÈÉôÌçÁÀ¤¤¡É ¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ÀßÉôÌç¾Þ£±.¡§¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤»¡ª¡Ö¥´¥ê¥éµé¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾Þ¡×
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡¦¶âÂô¥«¥ìー¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÎËþÂÅÙ¤Ê¤É¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¶õÊ¢¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Á¥êËþÂ¡×¤ÊºîÉÊ¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ÀßÉôÌç¾Þ£².¡§¥¯¥»¤Ï¶¯¤¤¤¬°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤¤!?¡Ö¥´¥ê¥¸¥Ê¥ë¾Þ¡×
¥´¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¥´ー¥´ー¥«¥ìー¼Ò°÷¤¬¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ñÈ´¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÊÀ¼Ò¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¡£
¿·ÀßÉôÌç¾Þ£³.¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ä¡ÖÌë¤Î¥´¥ê¥é¾Þ¡×
¡Ö¤â¤Ï¤ä¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ÎÊÌ¤Î´é¤ò³«Âó¤¹¤ëÉôÌç¤Ç¤¹¡£
¥´ー¥´ー¥«¥ìーÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡Ö¥Óー¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤Ï¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡£¼«Âð¤Ç¤ÎµÊ¿©¥·ー¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¯ÌÀ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÀßÉôÌç¾Þ£´.¡§Å¹ÊÞ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¿·¤¿¤ÊÁÈ¹ç¤»¤òÃµ¤ì¡ª¡Ö¥´¥ê²¡¤·ÁÈ¹ç¤»¾Þ¡×
#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢ ¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¡ÖÄ©ÀïÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤âÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ê¤é¤³¤¦¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Å´ÈÄ¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¾Þ¤ÎÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹·ô55Ëç¡¢¤ª¼òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡¢¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÎÄê¼¡Âè¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢ ¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤Þ¤ÇÊç½¸Ãæ¡ª
±þÊç¤Ï X/Twitter, Instagram, TikTok ¤¤¤º¤ì¤«¤ÎSNS¤Ç¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥´ー¥´ー¥«¥ìーËâ²þÂ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÀâÌÀ¤È¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¡¢¥ëー¥ë¡¢Ãí°Õ»ö¹à¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§ https://gogocurry.com/pages/recipe-contest
(https://gogocurry.com/pages/recipe-contest)
±þÊç¤Ë¤Ï²¼µ¤¤¤º¤ì¤«¤ÎSNS¤Ç¡¢¥´ー¥´ー¥«¥ìー¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
X¡§https://x.com/GOGO_CURRY
Instagram¡§https://www.instagram.com/gogocurry55/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gogocurry5555(https://www.instagram.com/gogocurry55/)
¢¨±þÊçµ¬Ìó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÆSNS¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤¹¤ë¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÈ¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â55Ëü±ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ºÎÍÑ¤ò·èÄê¤·¤¿¡Ö¥ì¥·¥Ô°Æ¡Ê²èÁü¡¦Æ°²è¡¦Ê¸¾ÏÅù¤ò´Þ¤à°ìÀÚ¤ÎÀ®²ÌÊª¡Ë¡×¤ÎÇã¼èÂÐ²Á¤Ç¤¹¡£ºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢¡ÊÃøºî¸¢Ë¡27¾ò¡¦28¾ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÏÅö¼Ò¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢±þÊç¼Ô¤Ïºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤ÏÅö³ºÀ®²ÌÊª¤òÌµ´ü¸Â¡¦ÃÏ°èÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢²þÊÑ¡¦ÊÔ½¸¡¦Æó¼¡ÍøÍÑ¤ò´Þ¤á¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁªÅù¤Î·ü¾Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±þÊçºîÉÊ¤Ï±þÊç¼Ô¼«¿È¤¬ÁÏºî¡¦»£±Æ¤·¤¿Ì¤È¯É½¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÃøºî¸¢¡¦¾¦É¸¸¢¡¦¾ÓÁü¸¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âè»°¼Ô¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËµöÂú¤òÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡Û
2003Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢04Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤òÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë³«¤¡¢¡Ö¶âÂô¥«¥ìー¥Öー¥à¡×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ë¡£05Ç¯¤Ë¶âÂôËÜÅ¹¡¢07Ç¯¤Ë³¤³°½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë½ÐÅ¹¡£2017Ç¯¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ·¿M¡õA¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶âÂô¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥É¥«¥ìーÅ¹¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤ä19Ç¯¤Ë¶âÂô¥«¥ìー¤Î¸µÁÄ¡Ö¥¿ー¥Ð¥ó¥«¥ìー¡×¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£23Ç¯1·î¤ËËÜ¼Ò¤òÅìµþ¤«¤é¶âÂô¤Ë°ÜÅ¾¡¢3·î¤ËÂç¼êIT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë´ë¶È½Ð¿È¤ÎÀ¾ÈªÀ¿¤¬CEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥«¥ìーÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ËÌó130Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£