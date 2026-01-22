Viltrox AF 56mm F1.2 PRO ニコンZマウント用　追加発売

映像嵐 株式会社

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の交換レンズ「Viltrox AF 56/1.2 PRO」を2026年1月22日(木)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\116,000(税込)

レンズ対応マウント：ニコンZ

製品概要

AF 56mm F1.2 Pro は、APS-Cフォーマット専用の大口径ポートレートレンズ（35mm判換算：約85mm相当）です。開放F1.2の圧倒的な明るさにより、美しいボケ表現と被写体の立体感を生み出し、ポートレート撮影に理想的な描写を実現します。8群13枚（UA非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折率レンズ3枚）の贅沢な光学設計により、開放F1.2から画面隅々まで高い解像度を確保。最新の高画素機にも対応し、トリミングや拡大時でも細部の質感を忠実に再現します。Viltrox独自のHyperVCMモーターを搭載し、高速かつ静粛なオートフォーカスを実現。動画撮影に適したフォーカスブリージングの抑制や、防塵防滴構造・堅牢な金属鏡筒を備え、スタジオから屋外撮影まで幅広いシーンで活躍します。

主な特長

・F1.2 大口径による柔らかいボケと高い解像感

・8群13枚構成（UA非球面×1、ED×1、高屈折率×3）による高解像・高コントラスト性能

・Viltrox Hyper VCMモーター駆動AFによる高速・高精度・静粛なピント合わせ

・フルメタルボディ＆防塵・防滴設計、堅牢なフルメタルボディ ・最短撮影距離0.5mでクローズアップ撮影にも対応

・フォーカスブリージングを抑制し、安定した動画撮影をサポート

・クリック/デクリック切替可能な絞りリング、AF/MFスイッチ、Fnボタン

・USB Type-C ポートによるファームウェアアップデート対応

※画像は装着イメージです

レンズ構成とMTF図

レンズ構成MTF図

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/44_1_b00dd74fab3a97dea84a7ed29b7feee6.jpg?v=202601220151 ]

【作成画像】

最短撮影距離0.5mを実現した本レンズは、微細なディテールの再現から圧倒的な接写性能まで、高精度・高解像度での映像収録を可能にします。

【作例動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hYYgAZIuvQ8 ]

【 Viltrox AF 56mm F1.2 PRO 販売ストア 】

日本オフィシャルストア：https://viltroxjapan.jp/(https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-af-56mm-f1-2-pro-aps-c-z)

E&Iクリエイション様の通販サイト：https://2ndfocus.com/collections/viltrox(https://2ndfocus.com/products/viltrox-af-56-1-2-pro)

※２０２6年1月22日（木）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866