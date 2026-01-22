企業向け電子書籍読み放題「Sharelot」累計コンテンツ数10,000冊を突破！

株式会社MOCHI

株式会社MOCHI（本社：東京都墨田区、代表取締役：戸枝 良太）が提供する、法人向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot（シェアロット）」は、2026年1月時点で、配信コンテンツ数が10,000冊を突破したことをお知らせいたします。昨年10月に発表した際の5,000冊から、さらにコンテンツを倍増させ、多様化するビジネスパーソンの学習ニーズに応えるプラットフォームとしてラインナップを強化いたしました。

コンテンツ拡充の背景：個人の「自律的な学び」を支えるために

従来の企業における図書サービスは、実務に直結する専門書の提供が中心でした。しかし近年、個人のキャリア観の変化や技術革新のスピードアップに伴い、従業員一人ひとりが自らの意思で幅広い知識を吸収しようとする「自律的な学習」の意欲が高まっています。

Sharelotでは、こうした現場の熱量に応えるため、出版社様との連携を大幅に強化いたしました。ビジネス・実用書に加え、エンジニア向けの技術書、デザイン書、さらにリフレッシュや教養に資するジャンルまで網羅的に拡充し、このたび10,000冊の大台に到達いたしました。

読書トレンドによる裏付け：現場では「思考力」や「AI活用」への関心が急増

今回10,000冊まで拡充を行った背景には、Sharelot利用企業における実際の読書傾向の変化があります。

当社が実施した年間利用動向調査（※）によると、直近一年間では、単なる業務マニュアルだけでなく、「本質的な思考法」や「AI・DXを活用するためのリテラシー」、さらには「メンタルヘルス」に関する書籍の閲覧数が顕著に伸びていることが分かりました。 このように、働く人の興味関心が “深く、広く” 拡大している実態を受け、Sharelotでは今後も特定のジャンルに偏ることなく、多角的な「知」を提供できる体制を強化してまいります。

※調査結果の詳細は、別途発表しております「企業図書大賞2025 powered by Sharelot」をご覧ください。（特設サイトURL：https://sharelot.jp/corporate-book-award/2025）

今後の展望

Sharelotは、「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、今後もコンテンツの拡充と機能改善を続けてまいります。10,000冊という豊富な選択肢を通じて、企業の中に「本を読むきっかけ」と「共通言語」を生み出し、組織の活性化に貢献してまいります。

Sharelotについて

Sharelotは、企業向けの電子書籍読み放題サービスです。企業が購入した幅広い分野の電子書籍を、社員がいつでも、どこでも、何人同時にでも読める環境を提供しています。

「読書」を通じて社員同士が知識を共有・議論する「読みニケーション」を促し、ナレッジの蓄積と共有を実現することで、社員個々の成長と組織全体の活性化をサポートします。

https://sharelot.jp/

なぜ今、Sharelotが必要なのか

生成AIの進化、オンライン学習等の普及により、ビジネス環境は大きく変化しています。情報が瞬時に手に入る一方で、社員同士の対話や深い議論、そして「解釈力」「共感力」といった人間ならではの能力の重要性は、ますます高まっています。

Sharelotは、紙の制約を超え、企業が保有する知的資産を最大限に活用できる電子書籍プラットフォームです。共通の読書体験を起点とした対話や学びを通じて、組織のイノベーションと競争力強化に貢献します。

株式会社MOCHIについて

株式会社MOCHIは「本の未来を、共創する。」をミッションに掲げ、読書を通じた「学び」と「つながり」を社会に広げるスタートアップ企業です。私たちは、企業向け電子書籍サービス「Sharelot」の提供をはじめとし、ビジネスパーソンがいつでも、どこでも、多様な書籍に触れ、知識を深め、互いに意見を交わし合う環境づくりに取り組んでいます。

株式会社MOCHIは、顧客企業の課題解決に寄与すると同時に、出版社や著者が持続的に価値を創造できるビジネスエコシステムの確立を目指しています。私たちが実現するのは、単なる電子書籍の流通ではなく、人と知見が循環し、新たなアイデアや共感を生む「読書コミュニティ」の創出です。

「本」という知の源泉を起点に、組織や人材が成長し、社会全体が豊かになる未来をともに切り拓いていきます。

https://mochicorp.com/

【会社概要】

会社名：株式会社MOCHI

所在地：東京都墨田区業平2-13-8-201

代表者：戸枝良太

設立：2020年1月

URL：https://mochicorp.com/

事業内容：企業向け電子書籍読み放題サービス「Sharelot」、返品ができる電子書店「Sharelot書店」、引用書籍から本を探せるサイト「引用ドットコム」、ソフトウェア受託開発事業

