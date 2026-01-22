【アドインテ】リテールメディアサミット2025　ポッドキャスト配信を開始！

株式会社アドインテ

株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治）は、2025年10月8日(水)・9日(木)に弊社主催にて開催された「Retail Media Summit 2025」の模様を収録した一部セッションのポッドキャストを、株式会社オトナル（本社：東京都中央区、代表取締役：八木 太亮）との協同のもと、配信を開始いたします。

昨年同様、大盛況のうちに幕を閉じた本イベントが、この度音声配信にて復活いたします。

昨年に引き続き2回目の開催となったリテールメディアサミット。

本イベントは、小売・流通、メーカー、広告、テクノロジー各業界のキーパーソンが一堂に集結し、「リテールメディア」の新たな可能性と共に最新トレンドや先進事例、ソリューション開発動向について議論・共有を行うイベントです。

2025年の開催では、2日間で参加登録者数5,000名超、来場者数約2,500名を記録し、いずれも昨年を大きく上回りました。大盛況のもと、リテールメディア市場の熱量と成長性を再確認する機会となった本セッションの一部を、ポッドキャストを通じてどなたでもご視聴いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。

株式会社アドインテは今後もリテールメディア業界のさらなる発展に向けて尽力し、企業のマーケティングDX支援に努めて参ります。

■音声配信の各番組URLはこちら

・Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/retail-media-summit-podcast/id1792789429

・Spotify

https://open.spotify.com/show/3bBHRA5gOlmb4xflBVuEfP

・Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/podcasts/f04f24c3-2054-486d-b449-4391fa70a1cd/retail-media-summit-podcast

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCuOEiujPA95Yk1KeWHEaC-Q

■「Retail Media Summit Podcast」配信予定コンテンツ一部

「キーノートセッション：Beyond Borders ― リテールメディア発展の新たな羅針盤」（アタラ株式会社）

「リテールメディアを“ブースト”させる 小売特化型リワード広告「Retail Booster」の実績とこれから」（株式会社サイバーエージェント｜1月27日配信予定）

「リテールメディアをビジネス戦略の要に：今、業界全体で取り組むべきことは何か？」（グーグル合同会社／ボストン コンサルティング グループ｜2月3日配信予定）

「リテールメディア効果計測の論点」（Google Asia Pacific Pte. Ltd.／株式会社博報堂｜2月24日配信予定）

※「リテールメディアサミット2025」のトークセッション音声は、2026年9月末までの限定公開を予定しています。

【協同企業】

会社名： 株式会社オトナル

代表者：代表取締役 八木 太亮

本社所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタル音声広告の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業

URL：https://otonal.co.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社アドインテ

代表者：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立：2009年4月

事業内容：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL：https://adinte.co.jp/





