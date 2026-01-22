映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』主人公を翻弄するヒロインに中田青渚！平穏な日常を脅かすインターン生にSUPER★DRAGON田中洸希！コメントも到着！

株式会社メディアミックス・ジャパン

この度、「M CINEMA」第二弾として制作された、前代未聞のゾンビ映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』（2026年春公開）で、芳村宗治郎演じる主人公を表情豊かに翻弄するヒロインに中田青渚、また、主人公の日常を脅かす(!?)インターン生にSUPER★DRAGONの田中洸希が出演することが明らかになり、お二人からのコメントも到着しました。

中田青渚田中洸希(SUPER★DRAGON)

今回解禁となった新キャストの一人、中田青渚が演じるのは、主人公・新宮を翻弄する(?)ヒロイン燕慈(えんじ)える子。唯一無二の透明感と確かな演技力で数々の話題作に出演し、存在感を放ってきた中田が、新宮の先輩社員で、困っている人を放っておけないお人好しな性格のえる子に扮します。える子は半ゾンビである新宮を気遣いながら時間を過ごす中で、彼の内に秘めた優しさに触れ、自身の心にも変化が生まれ始めます。ひたむきで芯のあるえる子の揺れ動く想いを、繊細かつ表情豊かに演じた中田は「優しさがあざとくみえないように、まっすぐでピュアな気持ちを意識して演じました。」とコメント。

また、主人公の平穏な日常を脅かす(!?)インターン生、羽座目(うざめ)は、SUPER★DRAGONのメンバーで、俳優としても活躍する田中洸希が演じます。ノリ優先で生きる羽座目は、軽い気持ちで半ゾンビである新宮に近づき、平穏だった日常を思わぬ形で揺さぶっていきます。田中はイタさと愛嬌が同居する羽座目の繊細な心を、リアルかつエネルギッシュに表現し、「お調子者で作品の中でも羽座目が周りを掻き回してます！笑」と役柄への手応えを語りました。

【コメント全文】

●中田青渚／燕慈(えんじ)える子役

燕慈える子役を演じさせていただきます、中田青渚です。

ゾンビ作品に出演することが密かな夢だったので、この映画への参加が決まった時は本当に嬉しかったです。

える子先輩は誰に対しても同じような優しさを持っている、まさにエンジェルのようなキャラクターです。その優しさがあざとくみえないように、まっすぐでピュアな気持ちを意識して演じました。

撮影では監督が楽しそうにひとつひとつのシーンを撮られていたのが印象的で、スタッフのみなさんからも映画、そしてゾンビに対する愛情をとても感じる現場でした。

ブラックコメディ映画なので怖いのが苦手な方でも見やすい作品になっていると思います。どうぞお楽しみに！

【中田青渚】プロフィール

2000年1月6日生まれ、兵庫県出身。2016年、CXドラマ『ラーメン大好き小泉さん2016新春SP』でデビュー。2022年、「第43回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞」受賞。主な出演作にドラマ『中学聖日記』『だが、情熱はある』、映画『あの頃。』『街の上で』『うみべの女の子』『秒速5センチメートル』『爆弾』、舞台『ここが海』など。2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』出演予定。

●田中洸希(SUPER★DRAGON)／羽座目(うざめ)役

ゾンビ×コメディという異色の作品

初め内容を見た時ビックリしました。

クスッと笑える所もありつつゾンビ映画として

しっかり作りこんでる部分もあり、

作品に入り込みやすい映画だと思います。

ゾンビ映画やホラー映画が苦手な方でもこの映画を純粋に楽しめるので是非ご覧いただきたいです。

今回、演じる役は名前からも想像出来る通り『ウザメ』です。

お調子者で作品の中でも羽座目が周りを掻き回してます！笑

ご注目ください！

皆さん劇場でお待ちしております。

【田中洸希(SUPER★DRAGON)】プロフィール

2003年2月27日生まれ、東京都出身。9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONのメンバー。主な出演作にドラマ『FAKE MOTION-卓球の王将-』、『シュガードックライフ』、『人事の人見』、映画『バクマン。』『明日を綴る写真館』など。現在はドラマ『家庭教師の岸騎士です。』(BS朝日)に出演中。

【あらすじ】

人類はゾンビの脅威に勝利し、世界に残ったゾンビはただ一人。

その“最後のゾンビ”こそ、本作の主人公。

彼はゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”で、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。

しかしある日、インターンの羽座目（うざめ）くんを思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発！

事態は憧れの先輩・える子、ゾンビ研究者の洞吹田（ほらふきだ）博士を巻き込み、「癒しの半ゾンビハウス」で暗躍する謎の男・飛衣輪（ひいりんぐ）も現れ…。

果たして主人公は、世界を、そして大切な人を救えるのか――！？

【クレジット】

タイトル：『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』

※1/2と～の間、単語間に半角スペース／読み方：ぞんびにぶんのいち ～ライトサイドオブザリビングデッド～

出演：芳村宗治郎

中田青渚、田中洸希(SUPER★DRAGON)

プロデューサー：柳沢太介

監督：太田えりか

脚本：モラル

【M CINEMAとは】

長年にわたり、映像制作の第一線を走り続けてきた制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなチャレンジとして、20～30代の若手社員を対象に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第二弾。菊地姫奈を主演に迎えて制作された第一弾の『V. MARIA』（2025年4月公開）は、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となり、各地の劇場や映画祭でも大盛況を記録した。

第二弾となる本作は、ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが監督として自身初のメガホンをとり、等身大の感性で新しいゾンビ映画を作り上げた。ゾンビ映画といえば「ホラー」という印象が強いが、本作はコメディ要素を加えた「ブラックコメディ」。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指している。

■株式会社メディアミックス・ジャパンについて

チャネルを問わず「面白い」や「驚き」を世界に発信する総合エンターテイメントプロダクションです。

1993年4月にスタートしたMMJ は、テレビドラマ制作を皮切りにバラエティ制作、舞台製作、映画製作と着実に活躍のフィールドを広げてきました。 今では連続ドラマのタイトル数も200を越え、日本有数のドラマプロダクションとして確固たる地位を築いております。

また2016年に設立した芸能プロダクション『BLUE LABEL』では、磯村勇斗、咲妃みゆ、菊地姫奈らの活躍や大東駿介の新加入により、業界内からも熱い注目を集めています。

■会社概要

社名： 株式会社メディアミックス・ジャパン(Media Mix Japan Co., Ltd. 略称:MMJ)

所在地： 〒107-0062 東京都港区南⻘山 1-15-14 新乃木坂ビル 7F

代表者： 代表取締役社長 東城祐司

設立： 1993年4月2日

■主な制作作品：

【ドラマ】

「家政夫のミタゾノ」、「波よ聞いてくれ」、「ハヤブサ消防団」、「星降る夜に」、「アリバイ崩し承ります」、「まだ結婚できない男」、「時効警察はじめました」、「奪い愛、 夏」、「特命係長只野仁」、「素敵な選TAXI」、「GTO」、「白い春」、「ドラゴン桜」、「アットホーム・ダッド」、「君の手がささやいている」ほか

【映画】

「V. MARIA」、「恐怖人形」、「走れ! T校バスケット部」、「覆面系ノイズ」、「gift」 ほか

【バラエティ】

「このデートはフィクションです。」、「最強LINEグループ旅」、「フリースタイルダンジョン」、

「内田篤人のSDGsスクール!」、「ラップスタア」、「梅田サイファーの水曜TheNIGHT」ほか

【舞台】

「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」、「銀河鉄道の父」、

「いつもポケットにショパン」、「若様組まいる」、「私のホストちゃん」シリーズ ほか

