オトナル、「リテールメディアサミット2025」のトークセッションを音声化したポッドキャストを配信開始

株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮、以下、オトナル）は、株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治）が主催する「リテールメディアサミット2025」のトークセッションを音声化し、ポッドキャスト『Retail Media Summit Podcast』にて配信開始しました。流通小売業やメーカー、広告業界などで活躍するキーパーソンによる最新の知見をポッドキャストで聴取することができます。

近年、マーケティング業界において「リテールメディア」が急速に注目を集めています。

リテールメディアとは、小売事業者が保有する店舗やWebサイト、アプリ、購買データなどを活用し、顧客体験向上や広告配信を行うチャネルのことです。AmazonなどのECプラットフォーマーに加え、国内でもコンビニエンスストアやドラッグストアなどの大手小売企業が参入し、新たなマーケティングトレンドとして大きな成長を遂げています。

こうした背景の中、2025年10月に株式会社アドインテ主催によるカンファレンス「リテールメディアサミット2025」が開催されました。流通小売業やメーカー、広告業界などで活躍するキーパーソンが登壇し、最新の市場動向や、実務に即した知見・成功事例が数多く共有されました。

このたびオトナルは、「リテールメディアサミット2025」のトークセッションを音声化し、ポッドキャストとして配信開始しました。多彩なテーマの対談を音声コンテンツとしてApple PodcastやSpotify、YouTubeなどの主要プラットフォームで聴くことができます。

音声×マーケティングのプロフェッショナルであるオトナルが企画／音声番組制作／配信を担当

本番組の制作にあたり、デジタル音声×マーケティング活用のプロフェッショナルであるオトナルが企画／音声番組制作／配信を担当しています。オトナルでは“デジタル音声広告カンパニー”として、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

『Retail Media Summit Podcast』の概要

■番組名

Retail Media Summit Podcast

■番組内容

『Retail Media Summit Podcast』は、2024年、2025年に開催された「リテールメディアサミット」のイベント内で行われたトークセッションを音声化したポッドキャストです。「リテールメディア」という新しい市場で試行錯誤を繰り返し、最先端の取り組みを行うキーパーソンによるトークセッションをポッドキャストで聴取することができます。

■聴取方法

・Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/retail-media-summit-podcast/id1792789429

・Spotify

https://open.spotify.com/show/3bBHRA5gOlmb4xflBVuEfP

・Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/podcasts/f04f24c3-2054-486d-b449-4391fa70a1cd/retail-media-summit-podcast

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCuOEiujPA95Yk1KeWHEaC-Q

「Retail Media Summit Podcast」で配信される音声コンテンツ例

- 「キーノートセッション：Beyond Borders ― リテールメディア発展の新たな羅針盤」（アタラ株式会社）- 「リテールメディアを“ブースト”させる 小売特化型リワード広告「Retail Booster」の実績とこれから」（株式会社サイバーエージェント｜1月27日配信予定）- 「リテールメディアをビジネス戦略の要に：今、業界全体で取り組むべきことは何か？」（グーグル合同会社／ボストン コンサルティング グループ｜2月3日配信予定）- 「リテールメディア効果計測の論点」（Google Asia Pacific Pte. Ltd.／株式会社博報堂｜2月24日配信予定）

※「リテールメディアサミット2025」のトークセッション音声は、2026年9月末までの限定公開を予定しています。

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。



またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/



【株式会社オトナル】

代表取締役：八木 太亮

所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタル音声広告の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業



