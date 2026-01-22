【HARE株式会社】“使えるようになる”に特化したAI eラーニング研修「HARI」提供開始｜約300講座×学習定着の仕組みで、AIに強い組織へ

HARE株式会社

HARE株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：早川豪、代表取締役COO：松本将太）は、実務で“使えるようになる”ことに特化したAI eラーニング研修サービス「HARI（ハーリー）」の提供を開始しました。

AIの基礎から実践までを体系的に学べる約300の講座と、学習継続～知識定着～組織内での自走までを支援する学習機能群により、企業のAI人材育成を加速します。

あわせて無料トライアルも提供します。

背景：AI時代の人材投資は「やるか／やらないか」ではなく「いつ・どう勝つか」

市場環境の変化が速い現在、知識の陳腐化スピードは上がり続けています。

特にAI領域はアップデートが半年～1年単位で進み、追随できない組織ほど生産性・競争力が目減りしやすい構造です。

一方で、AI・デジタルスキル人材の採用は年々難易度が上がり、外部採用に依存した体制には限界が見え始めています。

しかし、現場で人材育成を進めようとしても、次のような“詰まりポイント”が起きがちです。

・AIのキャッチアップに時間を割けない

・社内で教える余裕がない／体系化されたカリキュラムがない

・幅広い分野を網羅したサービスが少ない

・育成状況の管理に手間がかかる

・過去にeラーニングを導入したが、学習継続につながらなかった

「HARI」は、これらの課題を“コンテンツ量×学習定着の仕組み×運用のしやすさ”でまとめて解決するために開発しました。

「HARI」とは

「HARI」は、AIの基礎～実務活用までを網羅するeラーニング研修サービスです。

未経験者向けの概念理解から、現場担当者が実際に使えるノウハウ／手法／ケーススタディまで、幅広い学習を支援します。

さらに、学びを“見える化”し、組織として継続・定着させるための機能を標準搭載しています。

特長

1）基礎から実践までを押さえる約300講座

AIの土台（概念・基礎）だけで終わらせず、実務で再現可能な活用へつなげるコンテンツ設計。多数のAI関連会社との連携により、ノウハウやトレンドを講座化し、更新性も担保します。

2）3ステップの学習支援で「知ってる」→「できる」に変える

学習継続から知識定着、組織の育成自走化までを見据えた仕組みを実装。

STEP1：学習（理解の土台づくり）

STEP2：演習（理解度把握・ギャップ確認）

STEP3：アウトプット（定着・ナレッジ化）

学習者が“やりっぱなし”にならない導線で、現場での活用確度を上げます。

3）チームごとの最適カリキュラムを提案

目的・部署・職種に合わせて、チーム単位で学習計画を設計。

例：

営業チームのDX化／BtoB営業の生成AI実践

新入社員のAI基礎固め／全職種向けAI実務活用

マーケ施策の最適化／UIUX・解析の基礎から実践 など

“何を学ばせるべきか問題”を最短で解決し、導入初期から迷いを減らします。

4）1本約10分の動画アニメ講座で、学習継続を現実にする

忙しい現場でも回るよう、1授業10分前後・スマホ対応。視聴覚で理解しやすいアニメーション形式を中心に、手順把握に適した画面投影型なども用意し、定着しやすい学習体験を提供します。

5）管理を効率化する豊富な機能とサポート

学習進捗・理解度の可視化、スキルの見える化、週1の進捗レポート（メール）、テスト自動生成、CSVでの確認、カリキュラム変更のしやすさなど、管理者の運用負荷を大幅に削減。さらにサービス上でのQ&Aにより、“分からない”で止まらない学習を支援します。加えて、自社動画をサービスに掲載し、テスト設定もできるため、教育プラットフォームとして拡張利用も可能です。

今なら助成金の活用により最大60%OFFで投資対効果を合わせやすい設計です。

導入検討企業向けに無料トライアルを提供しています。

まずは自社の課題・育成対象に合わせた最適な導入設計をご相談ください。

《 会社概要 HARE株式会社》

会社名：HARE株式会社

代表者：代表取締役 早川豪

所在地：福岡県福岡市博多区上川端町3-6-802

設立日：2024年

コーポレートサイト：https://hare-corp.com/