【HARE株式会社】“使えるようになる”に特化したAI eラーニング研修「HARI」提供開始｜約300講座×学習定着の仕組みで、AIに強い組織へ
HARE株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：早川豪、代表取締役COO：松本将太）は、実務で“使えるようになる”ことに特化したAI eラーニング研修サービス「HARI（ハーリー）」の提供を開始しました。
AIの基礎から実践までを体系的に学べる約300の講座と、学習継続～知識定着～組織内での自走までを支援する学習機能群により、企業のAI人材育成を加速します。
あわせて無料トライアルも提供します。
背景：AI時代の人材投資は「やるか／やらないか」ではなく「いつ・どう勝つか」
市場環境の変化が速い現在、知識の陳腐化スピードは上がり続けています。
特にAI領域はアップデートが半年～1年単位で進み、追随できない組織ほど生産性・競争力が目減りしやすい構造です。
一方で、AI・デジタルスキル人材の採用は年々難易度が上がり、外部採用に依存した体制には限界が見え始めています。
しかし、現場で人材育成を進めようとしても、次のような“詰まりポイント”が起きがちです。
・AIのキャッチアップに時間を割けない
・社内で教える余裕がない／体系化されたカリキュラムがない
・幅広い分野を網羅したサービスが少ない
・育成状況の管理に手間がかかる
・過去にeラーニングを導入したが、学習継続につながらなかった
「HARI」は、これらの課題を“コンテンツ量×学習定着の仕組み×運用のしやすさ”でまとめて解決するために開発しました。
「HARI」とは
「HARI」は、AIの基礎～実務活用までを網羅するeラーニング研修サービスです。
未経験者向けの概念理解から、現場担当者が実際に使えるノウハウ／手法／ケーススタディまで、幅広い学習を支援します。
さらに、学びを“見える化”し、組織として継続・定着させるための機能を標準搭載しています。
特長
1）基礎から実践までを押さえる約300講座
AIの土台（概念・基礎）だけで終わらせず、実務で再現可能な活用へつなげるコンテンツ設計。多数のAI関連会社との連携により、ノウハウやトレンドを講座化し、更新性も担保します。
2）3ステップの学習支援で「知ってる」→「できる」に変える
学習継続から知識定着、組織の育成自走化までを見据えた仕組みを実装。
STEP1：学習（理解の土台づくり）
STEP2：演習（理解度把握・ギャップ確認）
STEP3：アウトプット（定着・ナレッジ化）
学習者が“やりっぱなし”にならない導線で、現場での活用確度を上げます。
3）チームごとの最適カリキュラムを提案
目的・部署・職種に合わせて、チーム単位で学習計画を設計。
例：
営業チームのDX化／BtoB営業の生成AI実践
新入社員のAI基礎固め／全職種向けAI実務活用
マーケ施策の最適化／UIUX・解析の基礎から実践 など
“何を学ばせるべきか問題”を最短で解決し、導入初期から迷いを減らします。
4）1本約10分の動画アニメ講座で、学習継続を現実にする
忙しい現場でも回るよう、1授業10分前後・スマホ対応。視聴覚で理解しやすいアニメーション形式を中心に、手順把握に適した画面投影型なども用意し、定着しやすい学習体験を提供します。
5）管理を効率化する豊富な機能とサポート
学習進捗・理解度の可視化、スキルの見える化、週1の進捗レポート（メール）、テスト自動生成、CSVでの確認、カリキュラム変更のしやすさなど、管理者の運用負荷を大幅に削減。さらにサービス上でのQ&Aにより、“分からない”で止まらない学習を支援します。加えて、自社動画をサービスに掲載し、テスト設定もできるため、教育プラットフォームとして拡張利用も可能です。
今なら助成金の活用により最大60%OFFで投資対効果を合わせやすい設計です。
導入検討企業向けに無料トライアルを提供しています。
まずは自社の課題・育成対象に合わせた最適な導入設計をご相談ください。
《 会社概要 HARE株式会社》
会社名：HARE株式会社
代表者：代表取締役 早川豪
所在地：福岡県福岡市博多区上川端町3-6-802
設立日：2024年
コーポレートサイト：https://hare-corp.com/