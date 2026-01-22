「グラビアザテレビジョン vol.82」AKB48 67枚目のシングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤百花と初選抜となった川村結衣が登場

株式会社KADOKAWA

(C)KADOKAWA／写真：熊木優

旬のグラビア美女たちをフィーチャーする「グラビアザテレビジョン」のvol.82を、2026年1月29日（木）に発売いたします。

vol.80より、AKB48の20周年記念スペシャル企画としてスタートした「10年後もまた君に会いたい。」。タイトルもそのままに、21年目を迎えたAKB48の次代を担うメンバーをフィーチャーする連載として迎えた第3回は、19期生の伊藤百花と川村結衣が登場。

2月25日（水）リリースの67枚目のシングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤と、本シングルで初の選抜メンバー入りを果たした川村。「プライベートでも一緒に過ごすことも多い」という2人だからこそ見せるナチュラルな笑顔や茶目っ気あふれる表情から、しっとりとした大人っぽさを感じさせるカットまで、2人の魅力を存分に収めたグラビアをお届けします。

また、2025年の20周年コンサートや年末の歌番組などへの出演を通して感じたことや、最新シングルでセンター、初選抜に選ばれたことへの意気込みなどを語ったインタビューも収録。2人のこれからのAKB48、自分自身についての思いがうかがえる内容となっています。

Amazon.co.jpでは、限定絵柄の大判ブロマイド特典付きのアイテムも展開いたします。

「グラビアザテレビジョン vol.82」は、1月29日（木）発売。表紙は、#Mooove!・姫野ひなのが登場！

＜書誌データ＞

書名：グラビアザテレビジョン vol.82

価格：1760円（10％税込み）

発売日：2026年1月29日(木）

仕様：A4正寸判／本文132頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇Amazonでは書店限定特典付きも発売！