Ç³¤¨³Ì¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù£³ºþ½ÅÈÇ½ÐÍèµÇ°¡ªºîÉÊ¤Î°ìÊÓ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤òÌµÎÁ¸ø³«
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å´Èø¼þ°ì¡Ë¤Ï¡¢Ç³¤¨³Ì¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¤Î£³ºþ½ÅÈÇ½ÐÍè¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤¦¤Á°ìÊÓ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÆÃÊÌÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î»î¤·ÆÉ¤ßÌ¡²è¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦²Ö±à¾Èµ±¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ê2ÊÇ¡Ë¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡ÖBRUTUS.jp¡×¤È¡¢¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¡ÖBEFORE DAWN¡×¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤È¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¯ÆÉÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿Ê¸¾Ï¤òÃæ¿´¤Ë½ñÀÒ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ËÜ½ñ¤Î¾Ò²ð
Æü¾ï¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
±Ç²è´Û¤Î°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¤¬É¬Í×¤À¡£
±Ç²è´Û¤Î°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ä²»³Ú¡£
Ã¯¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡£
´ó¤êÆ»¤È¶õÁÛ¡£
¤¿¤·¤«¤Ê¸ª½ñ¤äÌ¾Á°¤ÎÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤¬ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡ÈÀäÂÐÅª¤Ê°Â¿´´¶¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿30ÊÓ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸
¢¡J-WAVE¡ÖBEFORE DAWN¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÈÖÁÈÌ¾¡§BEFORE DAWN
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍËÆü 26:30～27:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Ç³¤¨³Ì
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/original/beforedawn/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/BEFOREDAWN813
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ç³¤¨³Ì
1973Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£2017Ç¯¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¾®Àâ¥Ç¥Ó¥åー¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î²Æ¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡¡¡¡¡§ÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë
Ãø¼Ô¡¡¡¡¡§Ç³¤¨³Ì
È¯ÇäÆü¡¡¡§2024Ç¯10·î17Æü
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§»ÍÏ»ÊÂÀ½ÊÑ·Á¡¦176¥Úー¥¸
£É£Ó£Â£Î¡§978-4-8387-3294-4
È¯¹Ô¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
