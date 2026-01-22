希少ないちごを使った今だけ出会えるいちごジャム発売！奈良県産の「古都華」「パールホワイト」【久世福商店】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年1月より、全国の店舗（一部店舗を除く）と公式オンラインショップにて、2種類の季節限定いちごジャム「奈良県産いちごの古都華（ことか）」と「奈良県産いちごのパールホワイト」を発売しました。この記事では季節限定いちごジャムと久世福商店が厳選した贅沢ないちごスイーツをご紹介します。

奈良県産いちごの限定ジャム 希少な甘酸っぱさを贅沢に

奈良県産いちごのパールホワイトと奈良県産いちごの古都華奈良県産いちごの古都華 700 円（税込）奈良県産いちごの古都華

奈良県のみで栽培されている希少ないちご「古都華」を贅沢に使用。ひとくちで広がる甘みと酸味の絶妙なハーモニー。果肉感と香りをそのまま閉じ込めました。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00081奈良県産いちごのパールホワイト 754 円（税込）奈良県産いちごのパールホワイト

白さが際立つ希少な白いちご「パールホワイト」。桃や花を思わせる優しい香りと、すっきりとした甘さが特徴です。食パンやヨーグルトに合わせて、香りを楽しむ贅沢なひとときを。

お菓子で春を楽しむ 華やかなギフトにも

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00090ポロショコラ宮城県産いちご＆ブルーベリー 690 円（税込）ポロショコラ宮城県産いちご＆ブルーベリー

濃厚なチョコに、宮城県産いちごとブルーベリーの華やかな香りを重ねた一品。赤が基調のかわいらしい箱のパッケージは、バレンタインや春の贈り物にぴったり。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02757

他にも、甘酸っぱくてかわいい商品が続々登場予定！

想いを包む、久世福のギフトラッピング

※2月中旬発売予定※【店舗限定】ひとくち羊羹 苺 298 円（税込）※1月下旬発売予定※【店舗限定】苺クリーム大福 570 円（税込）春のティータイムギフト 1,405 円（税込）

久世福商店の店舗では、用途やご予算に合わせて心を込めたオリジナルギフトをお作りします。大切な人への想いを、より特別に演出しませんか？店頭でお気軽にご相談ください。

お近くの店舗を探す :https://kuzefuku.com/?page_id=2756久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

