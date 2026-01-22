イー・エージェンシー、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

株式会社イー・エージェンシー

「おもてなしを科学する」株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下イー・エージェンシー）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を2026年1月19日付で取得いたしました 。

今回の認証取得により、グループ全体のセキュリティガバナンスを一層強化し、お客様にさらなる安心と信頼を提供できる体制を構築してまいります 。

■ 信頼を基盤としたデータ活用の推進

イー・エージェンシーは、AI-Powered社会を見据えたデータドリブンな変革を伴走支援するデータソリューション事業や、多様なSaaSプロダクト事業を通じ、あらゆる企業のデジタル活用を支援しています。

これら多岐にわたるデータを扱う事業において、2025年にグループ会社の株式会社はたママが認証を取得したことに続き 、グループ全体のセキュリティガバナンスを一層強化すべく、2026年1月19日付で「ISO/IEC 27001」の認証を取得いたしました 。組織的な「守り」の仕組みを確立することで、お客様が安心して先端技術を活用し、事業成長に集中できる環境を支えてまいります 。

■ 認証取得の概要

認証規格: ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）

認証番号: IS836468

認証登録日: 2026年1月19日

認定機関: BSI（英国規格協会）

■ 今後の展望：セキュリティを基盤とした持続的な成長

イー・エージェンシーは、今回構築したPDCAサイクルを継続的に回すことで、変化の激しいデジタル環境に対応し続けます 。

セキュリティという強固な基盤の上で、AIをはじめとする最新テクノロジーを迅速かつ安全に使いこなし、お客様の事業成長を支える「おもてなしの科学」をさらに進化させてまいります 。

■ 株式会社イー・エージェンシー 会社概要

会社名: 株式会社イー・エージェンシー

代表者: 代表取締役 甲斐 真樹

設立: 1999年1月6日

資本金: 9,500万円

本社所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 4階

事業内容:

・データソリューションサービスの提供、並びにデータソリューションサービスの係る開発、運用及び保守

・SaaS サービスの開発、運用及び保守

・受託による、開発、運用及び保守

・システムエンジニアリングサービスの提供

URL：https://www.e-agency.co.jp/

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

コミュニケーションデザイン部

担当：五十嵐

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/form/pr