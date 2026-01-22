【地域共創】西東京市「保谷第三児童遊園(南)」の擁壁・フェンス塗装を寄付施工

株式会社ソーラーパートナーズ

外壁・屋根塗装の一括見積もりサイト「外壁塗装パートナーズ(https://www.gaihekitosou-partners.jp/about)」の運営を行う株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F、代表取締役：中嶋明洋）は、社会貢献活動（CSR）の一環として、西東京市にある「保谷第三児童遊園(南)」の擁壁およびフェンスの塗装工事を寄付いたしました。

工事期間は2025年12月17日（水）～12月27日（土）。期間中の12月20日（土）には、地域の子どもたちを対象とした塗装ワークショップを開催し、西東京市長や地元の商店街関係者、市職員も参加する官民一体の地域イベントとして賑わいを見せました。

■実施の背景と目的

長年、地域の皆様に親しまれてきた「保谷第三児童遊園(南)」ですが、経年による擁壁やフェンスの汚れ・劣化が見受けられました。そこで、「地域の子どもたちが安心して明るく遊べる環境を提供したい」という想いから、今回の修繕塗装工事の寄付を西東京市へ申し入れ、外壁塗装パートナーズが持つ優良塗装店のネットワークから塗装店を手配し、実施に至りました。

■12/20 塗装ワークショップの様子

塗装前と塗装後の比較塗装前の公園擁壁塗装後の公園擁壁

工事期間中の12月20日には、地域の子どもたちを招いた「ワークショップ」を開催いたしました。

当日は、普段自分たちが遊んでいる公園の擁壁をキャンバスに、プロの職人の指導のもと、子どもたちがローラーを使って塗装を体験。「自分たちの手で公園が綺麗になる」という体験を通じて、公共施設への愛着や、職人の仕事への理解を深める機会となりました。

また、本イベントには西東京市の池澤 隆史市長にもご参加いただきました。市長自らローラーを手に取り、子どもたちと一緒に作業を行っていただくなど、行政、商店街、民間企業、そして地域住民が一体となる温かい交流の場となりました。

■施工概要

池澤市長の塗装体験の様子ワークショップで塗装を体験する子供たちの様子西東京市へ塗料をプレゼント外壁塗装パートナーズのマスコット「ぬりパトくん」が市長の塗装体験を見守る

場所： 西東京市 保谷第三児童遊園（南）

内容： 擁壁およびフェンスの塗装工事一式（寄付施工）

工期： 12月17日～12月27日

協力： 西東京市職員の皆様、柳沢北口商店街の皆様

■株式会社ソーラーパートナーズの社会貢献活動の方針

株式会社ソーラーパートナーズでは、毎年の利益の一部を「社会貢献工事」という形で社会へ還元することを方針として掲げています。 2024年に実施した神奈川県横浜市の保育園におけるパーゴラポーチ（日陰棚）の寄付施工に続き、2025年は本件である西東京市の公園塗装を無事完遂いたしました。

私たちは、事業を通じて築き上げた全国の優良工事会社とのネットワークを最大限に活用し、今後も公共性の高い工事を通じて地域社会への貢献活動を続けてまいります。お住まいの地域にて、塗装が必要な公共施設などがございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

