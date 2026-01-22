国内では希少なチョーカー専門ブランドEllie Royale（エリーロワイヤル）誕生

株式会社エリロワ2025年12月ローンチイベントより

チョーカー専門のジュエリーブランド「Ellie Royale（エリーロワイヤル）」が誕生しました。

日本国内のジュエリー市場では、ネックレスやピアスを主軸とするブランドが多く、チョーカーに特化したブランドは依然として限られています。

こうした中で、自己肯定感や自分らしさをテーマに掲げる同ブランドは、ファーストコレクション「Grace of the Queen」を2026年1月23日から27日まで公式オンラインストアにて期間限定で販売します。

ブランド立ち上げの経緯

日本のジュエリー市場では、汎用性の高いネックレスやリングが主流であり、チョーカーは一過性のトレンドアイテムとして扱われることが多くありました。そのため、日常的に身に着けることを前提としたチョーカー専門ブランドは少なく、選択肢が限られているのが現状です。

一方で近年は、他者からの評価ではなく「自分がどう在りたいか」を軸に装いを選ぶ女性が増えつつあります。こうした価値観の変化を背景に、装飾性だけでなく、意味や意志に重きを置いたジュエリーのあり方が求められています。

チョーカーに込めた想いとデザイン

首元を彩るチョーカーは、自己表現の象徴であり、身につけることで自信を与えてくれる存在です。

古来より、魂が宿る場所とされてきた首元。

その繊細な領域に結ぶ一本の線を通して、佇まいや日々のあり方を、静かに映し出すことを大切にしています。

2025年12月ローンチイベントより

ファーストコレクション「Grace of the Queen」では、鼓動や決意、日々の繊細な揺らぎといった内面の動きを、有機的なフォルムへと昇華させています。

素材にはK18ゴールドとシルク100%のリボンを選び抜き、国内の職人が一点ずつ、持ち主の人生に寄り添うよう丁寧に仕立てています。時間の経過とともに深まる静かな品位と、何度でも結び直せることを前提とした設計が他にはない特徴です。

誰かと比べるのではなく、自分自身との対話の時間に寄り添える存在としてEllie Royaleのチョーカーは、美しさの奥にある感覚へと、そっと寄り添うジュエリーです。

職人の手仕事を大切にするため、本コレクションは期間限定での販売とし、公式オンラインストアにて2026年1月23日から27日まで展開いたします。

新商品詳細

Haoto - Grace of the Queen (Yellow Gold)Haoto - Grace of the Queen (Yellow Gold)

解放は、最大の贅沢。

完璧に取り繕うためではなく、「真実の私」を愛するために纏うチョーカー。

Ellie Royaleのファーストピースとなるこの有機的なハートは、あなたの鼓動や決意、日々の繊細な揺らぎを表現しています。新たな一歩を踏み出すあなたへ、揺るぎない誇りを。どんなスタイルの日も、ふとした仕草のたびに、首元であなたらしさを引き立ててくれます。

素材：K18、ピュアシルクサテン

価格：\325,000

Haoto - Grace of the Queen (White Gold)Haoto - Grace of the Queen (White Gold)

Ellie Royaleのファーストピースとなる有機的なハートモチーフを、ホワイトゴールドで仕立てたチョーカー。

イエローゴールドとは異なる、凛とした静かな輝きが特徴です。

日々の決意や揺るぎない意志を、控えめながらも確かな存在感で首元に宿します。

素材：K18、ピュアシルクサテン

価格：\348,000

Enishi - Grace of the Queen (Yellow Gold)Enishi - Grace of the Queen (Yellow Gold)

歩みは、気品になる。

これまで重ねてきた一歩一歩を、静かな誇りとして首元に結ぶチョーカー。大小さまざまな花々が連なる縁糸モチーフは、決して平坦ではない人生の起伏を、色づきながら咲き継ぐ軌跡として表現しています。出逢いも迷いも歓びもひとつに結び、歩みを止めないあなたの時間を、気品へと昇華させる一本です。

どんなスタイルの日も、ふとした仕草のたびに、首元であなたらしさを引き立ててくれます。

素材：K18、ピュアシルクサテン

価格：\294,000

Enishi - Grace of the Queen (White Gold)Enishi - Grace of the Queen (White Gold)

Ellie RoyaleのファーストピースとなるEnishiモチーフを、ホワイトゴールドで仕立てたチョーカー。

落ち着いた輝きが、装う人の内面の強さや意志を静かに引き立てます。

日常の装いにも自然に溶け込みながら、首元に確かな存在感をもたらします。

素材：K18、ピュアシルクサテン

価格：\317,000

代表コメント

チョーカーは、私にとって単なるアクセサリーではなく、自分らしさを思い出させてくれる存在でした。

日本ではまだチョーカーを主役として捉える文化が根づいていませんが、だからこそ、自分自身の意志や誇りを静かに表現する選択肢の一つとして提案したいと考えています。

今後の展望

Ellie Royale（エリーロワイヤル）は、今後もチョーカーという一点に向き合いながら、日本国内における新たなジュエリーの選択肢を提示します。

大量生産ではなく、意味を持つ一品を大切にする姿勢を通じて、自己肯定感や内面の美しさに寄り添うブランドとしての展開を目指します。

販売期間

企業名：株式会社エリロワ

ブランド名：Ellie Royale（エリーロワイヤル）

販売期間：2026年1月23日～27日（期間限定）

URL：https://ellie-royale.jp/collections/the-musubi-collection

お問い合わせ：info@ellie-royale.jp