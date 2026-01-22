富山市公式「TOYAMAみらい市民パスポート」を提供開始！～「富山市が好き」を、関係人口の拡大につなげる新しい仕組み～

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（代表取締役社長：百木田康二）は、富山市（市長：藤井裕久）と連携し、NFT技術を活用したデジタル登録証 富山市公式「TOYAMAみらい市民パスポート」を、1月20日（火）8時より日本最大級のNFTマーケット「HEXA（ヘキサ）」にて提供開始いたしましたのでお知らせします。

「TOYAMAみらい市民パスポート」は、県外に居住しながらも「富山市が好き」「これからも富山と関わり続けたい」という想いを持つ方を対象に発行されるデジタル登録証で、継続的に地域と関わりをもつ「関係人口」の拡大を目的としています。

パスポートを取得した方は、富山市からの公式情報の継続的な受け取りや、アンケート等を通じた地域づくりへの参画、さらには利用者同士の交流などが可能となり、地域や関係人口が双方向につながる場に参加することができます。

また、パスポート取得者には、コミュニティを通じて以下のような取組みが提供されます。

- 移住・Uターン、就職、ふるさと納税などの情報提供- 首都圏等で開催される富山市関連イベントの案内- 富山市ガラス美術館の入館料無料- コワーキングスペース「スケッチラボ」の利用特典- 市内ホテル宿泊券や体験チケットなどが当たる企画への参加

こうした情報提供と体験・特典を組み合わせることで、「関心を持つ → 参加する → さらに関心が深まる」という好循環を生み出し、関係人口の拡大につなげていきます。

■「TOYAMAみらい市民パスポート」概要

発行枚数：1,000枚（申込多数の場合は抽選）

募集期間：2026年1月20日（火）8:00 ～ 2月15日（日）23:59

取得費用：無料（譲渡・転売不可）

対象者：県外居住者で富山市が好きな方

※2026年4月までに県外転出予定の市内居住者も取得可能

デザイン：富山県出身のマンガ家、イラストレーター山口さぷり氏（ @sapuriba ）によるデザインです。

■「TOYAMAみらい市民パスポート」保有特典

・富山市ガラス美術館の入館料無料（常設展及び企画展）

・富山駅前のコワーキングスペース「スケッチラボ」の２時間利用無料（ドリンク付き）

・抽選で豪華プレゼントがもらえるアンケートへの参加

（プレゼントの例）

- ＡＮＡクラウンプラザホテル富山宿泊券

- 富山ガラス工房のガラス制作体験チケット

- トヤマカード（カタログギフト）(5,000円相当)

- すし券(5,000円分)

・オンラインコミュニティへの参加

■TOYAMAみらい市民パスポート申し込みページ

https://nft.hexanft.com/application/toyamacity

■1万円分のAmazonギフト券プレゼントキャンペーン

Xにおいてコメント付きリポストでAmazonギフト券1万円分が当たるキャンペーンも実施中。

応募期限：2026年2月15日（日）23:59

応募： https://x.com/HEXANFT の固定ツイートから応募