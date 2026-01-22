朝10分で英語学習を習慣化するコミュニティ「5am English」がスタート！忙しいビジネスパーソンに英語に触れる環境を創出

90株式会社

英語コーチングサービス『90 English（ナインティーイングリッシュ）』を運営する90株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役:高田勝太・加々本雄太郎、以下:当社）は、朝活コミュニティ『5am club（ゴエムクラブ）』を運営する株式会社5AM（本社:東京都渋谷区、代表取締役:井上皓史）と協業し、英語学習コミュニティ『5am English』を始めます。

応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAiIGOGbgIX7O3uflZBTDBd1QalYpX3iiSt8Hbqqai_Unb8Q/viewform)

朝10分で英語学習を習慣化するコミュニティ「5am English」

英語コーチングサービス『90 English』では、「人は、一人では弱い。」という前提から習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きずに効率的に学習できるメソッドを強みに、多くの人にサービスを提供してきました。

『90 English』は、もともとは朝に英語学習習慣を作ることを目的としたサービスでした。代表の高田が友人に頼まれ、朝7時に電話をかけて英会話レッスンを始めたことから、『90 English』の原型が生まれたのです。

英語学習に最も必要なのは、強い意志ではなく「環境」です。そして、どんなに忙しい人でも環境をととのえやすいのが、「朝の時間」だと言われています。

学習にコミットする時間は、平日朝のたった10分です。理想のスコアや単語数に捉われず、まずは「英語を学ぶ自分」を当たり前にすること。勉強だと思わず「歯磨き」と同じくらい必然的な習慣にしてしまえば、英語学習のハードルはグッと下がります。

「5am English」では、朝を起点にさまざまな事業を展開してきた、株式会社5AMと90株式会社が知識を総動員し、誰でも無理なく英語学習が習慣化できる仕組みを提供しながら、同じ志を持った仲間とのサードプレイスを共創します。

「5am English」が提供するコンテンツ

1. 平日朝6:50-7:00→10分もくもく会

平日朝Zoomに集合し、【最初3分：宣言】→【中盤5分：全集中】→【終盤2分：シェア】という、10分間のプログラムが基本です。コンテンツ内容は90 Englishが監修いたします。

2. 5人1組の「朝活英語習慣化チーム」

毎月シャッフルされる5人組チームで、毎朝Slackで「起床・活動報告」をしたり、月イチで目標設定モーニングを実施することで、目標達成に励みます。早起きと英語が両方身につく一石二鳥な環境では、「仲間」とのピアプレッシャーにより習慣化につながっていきます。

3. 隔週月曜7:30-8:30→公式朝会（定例会&勉強会）

◎定例会

コミュニティを楽しむための、今月のお知らせやメンバー交流、ワークショップ、ゲスト会など、毎月のキックオフ会を開催予定です。

◎勉強会

90 English監修の毎月の勉強会を実施します。英語学習の概念が変わる発音矯正レッスンや英会話で即実践できるトレーニングなど、言語学に基づいた90 Englishの英語学習メソッドを体感いただける勉強会を企画します。

4. その他

コミュニティメンバーで交流を深める朝食会、10分ではなくガッツリ英語の勉強時間を確保するための週末英語ブートキャンプ、その他メンバーの「やりたい！」を実現します。

※オンラインコミュニケーションはZoomとslackを中心に行う予定です

参加費とスケジュールについて

私たちは「お客様」ではなく、「共にこの場を創る」という当事者意識を持った仲間に集まっていただきたいと考えています。そのため、運営がすべてに目を通す「審査制」を採用しています。参加をご希望の方は、簡単な応募フォームへのご記入をお願いいたします。

・参加費：月額4980円（税込）→β版0期生メンバー月額3980円（税込）

・形式：オンライン中心（Zoom/Slack）

・定員：100名予定

・選考：審査制

・スケジュール

1月25日(日)： 応募フォーム回答締切

2月2日(月)： 第1回定例会（初回キックオフ）

90 English代表 ・高田翔太によるコメント

朝に「優勝する」習慣を、人生に根づかせたい。

これが私が今回、5am Englishで成し遂げたいことです。 優勝する習慣とは、英語学習。 英語はスキルであると同時に、未来の自分への投資活動です。

小さな“投資活動”が毎日積み重なることで、複利のように人生に効いてくることを私は実体験を通して確信しています。お恥ずかしいのですが、私も最初は挑戦できる人間ではありませんでした。

でも、株式会社5AM代表の井上皓史さんに出会い、朝活コミュニティに入ったことで人生が変わりました。

第一志望で入社した会社を10ヶ月で退職。2019年に起業。 挑戦者と交われば、自然と自分も挑戦者になる。この循環の力を、幾度となく体感してきました。

このコミュニティには、かつての私のように、「何か始めたい」「でも、一人では続かない」そんな人にこそ来てほしい。

90 Englishで大切にしてきた「英語を日本語で論理的に学べる環境」を、もっと開かれた形で大衆化させる挑戦がいよいよ始まります。 朝が変われば、習慣が変わる。 習慣が変われば、人生は必ず変わる。 英語があれば、人生は飛躍する。 今こそ、英語に踏み出しましょう！

5AM 代表 ・井上皓史によるコメント

私自身、英語とはずっと距離がありました。英語力は高校生で止まったままです。

今の仕事で、明日から英語が急務になるわけではありません。でも、どこかでずっと「英語に苦手意識がある自分」を、ちょっぴりダサいなと思ってきました。

「いつかやらなきゃ」と思いながら、結局なにもしていない自分へのモヤモヤ。 そんな私自身のコンプレックスを解消したい、という想いも、このコミュニティの原点にあります。

これまで7年間、朝活を伝えてきて確信したのは、人生を劇的に変えるのは1時間の猛勉強ではなく、「最初の10分のスイッチ」だということ。 毎朝の10分なら、誰でも作れます。その10分を積み重ねた先に、どんな自分と出会えるのか。私自身も一人の参加者として、皆さんと一緒に証明したいと思っています。

朝活×英語の相性は最強です。 たった10分の朝活で、英語が好きな自分と出会えるのであれば、それは私が信じ続けてきた「朝活の価値」の、最高の証明になります。

仲間と「群れる」のではなく、共通の目的を持って「並走する同志」へ。 2026年、あなたの人生のターニングポイントを、朝活から始めましょう。

運営紹介

90 English

『90 English』は忙しいビジネスパーソンのための“超”伴走型の英語コーチングスクールです。 一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きず効率的に学習できるメソッドが強みです。

公式サイト：https://90english.com

5am club

『5am club』は、目覚めと共に「成長する自分」に出会える、仲間と習慣でつながる、オンライン朝活コミュニティです。一般的な「交流目的」の朝活コミュニティとは一線を画し、「早起きは、気合ではなく技術である。」という前提からコンテンツを多数用意。審査制で選ばれた「同志」とのチーム活動、リアル・オンラインどちらでも楽しめる「部活動」を通じて、孤独な努力では続かない朝活を「一生モノの習慣」に変えるメソッドが強みです。2026年1月現在200名で活動中。

■90株式会社 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2018年11月6日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチンングスクール事業

HP：https://90english.com

