くりっとしたお目めが魅力！ブラインドボックス仕様のぬいぐるみマスコット「BABY THREE（ベイビースリー）」を販売開始

株式会社ヴァーテックス


株式会社ヴァーテックス（本社：新潟県新潟市）は、ブラインドボックス仕様のぬいぐるみマスコット「BABY THREE（ベイビースリー）」の取り扱いを開始いたしました。



BABY THREEはアメリカ、アジアを始めとした海外で大人気のぬいぐるみマスコットで、幻想的でユニークなデザインと特徴的な目の表情がチャームポイント！「映え」も「癒し」も叶える新感覚のマスコットです。

また、BABY THREEは目の種類や顔の表情・肌へのペイント等が１点１点異なり、自分だけのオンリーワンなマスコットに出会える魅力を持っています。


【ブラインドボックスとは？】


ブラインドボックスは1個のボックスに1種類のキャラクターが入っており、箱を開けるまでどの種類が当たるか分からない仕掛けで、運命のマスコットと出会う瞬間のドキドキを演出します。
各シリーズにはレギュラーモデルに加えシークレットモデルがあり、シークレットモデルの出現率が少ないことで「レア」感が増し、ついつい集めたくなる特徴を持っています。



ボックス

セットボックス

【商品種類】


※2026年2月入荷予定のシリーズを含みます。

・キャットワードローブシリーズ



目が動かせるようになっており表情豊か！


・収納ポーチシリーズ



ノーマルの丸目に加え、ランダムでレア目が入っています！


・リリーラビットタウンシリーズ





・おりこうベイビーシリーズ





・初代アニマルシリーズ





ひょうたんシリーズ





【特徴】


バッグにつけられるリング型カラビナ付き。




【商品の購入について】


いただきプラザ 楽天市場店(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/BABYTHREE/?sid=316120)


いただきプラザ Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/vt-web/search.html?aq=&oq=&p=baby+three&storeid=vt-web&sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-stsch-msschbt)
いただきプラザ au PAY マーケット店(https://wowma.jp/bep/m/klist2?e_scope=O&ipp=40&user=49160185&keyword=BABY+THREE&clow=&chigh=&submit.x=40&submit.y=14)
いただきプラザ Qoo10店(https://www.qoo10.jp/shop/vt-web?keyword=babythree&keyword_hist=&dispType=GALLERY4)
※2026年2月に再入荷予定がございます。


■商品のお問い合わせ

TEL：025-282-9051


株式会社ヴァーテックス　


担当：椎谷
電話：025-282-9051
メールアドレス：m-shiiya@vertex-group.co.jp


■株式会社ヴァーテックス　会社概要

社名：株式会社ヴァーテックス


事業概要：生活家電や雑貨などの開発・輸入・卸売


設立：平成4年(1992年)6月


資本金：5000万円


代表：代表取締役　帆苅学


本社所在地：新潟県新潟市江南区両川2丁目3927-15


TEL(代表)：025-250-7112


TEL(記事問合せ)：025-282-9051


FAX：025-282-9056


■ホームページ

https://www.vertex-group.co.jp/