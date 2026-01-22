くりっとしたお目めが魅力！ブラインドボックス仕様のぬいぐるみマスコット「BABY THREE（ベイビースリー）」を販売開始

株式会社ヴァーテックス

株式会社ヴァーテックス（本社：新潟県新潟市）は、ブラインドボックス仕様のぬいぐるみマスコット「BABY THREE（ベイビースリー）」の取り扱いを開始いたしました。

BABY THREEはアメリカ、アジアを始めとした海外で大人気のぬいぐるみマスコットで、幻想的でユニークなデザインと特徴的な目の表情がチャームポイント！「映え」も「癒し」も叶える新感覚のマスコットです。





【ブラインドボックスとは？】

また、BABY THREEは目の種類や顔の表情・肌へのペイント等が１点１点異なり、自分だけのオンリーワンなマスコットに出会える魅力を持っています。

ブラインドボックスは1個のボックスに1種類のキャラクターが入っており、箱を開けるまでどの種類が当たるか分からない仕掛けで、運命のマスコットと出会う瞬間のドキドキを演出します。

各シリーズにはレギュラーモデルに加えシークレットモデルがあり、シークレットモデルの出現率が少ないことで「レア」感が増し、ついつい集めたくなる特徴を持っています。

【商品種類】

ボックスセットボックス

※2026年2月入荷予定のシリーズを含みます。



・キャットワードローブシリーズ

目が動かせるようになっており表情豊か！

・収納ポーチシリーズ

ノーマルの丸目に加え、ランダムでレア目が入っています！

・リリーラビットタウンシリーズ

・おりこうベイビーシリーズ

・初代アニマルシリーズ

ひょうたんシリーズ

【特徴】

バッグにつけられるリング型カラビナ付き。

【商品の購入について】

いただきプラザ 楽天市場店(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/BABYTHREE/?sid=316120)

いただきプラザ Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/vt-web/search.html?aq=&oq=&p=baby+three&storeid=vt-web&sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-stsch-msschbt)

いただきプラザ au PAY マーケット店(https://wowma.jp/bep/m/klist2?e_scope=O&ipp=40&user=49160185&keyword=BABY+THREE&clow=&chigh=&submit.x=40&submit.y=14)

いただきプラザ Qoo10店(https://www.qoo10.jp/shop/vt-web?keyword=babythree&keyword_hist=&dispType=GALLERY4)

※2026年2月に再入荷予定がございます。

■商品のお問い合わせ

TEL：025-282-9051

株式会社ヴァーテックス

担当：椎谷

電話：025-282-9051

メールアドレス：m-shiiya@vertex-group.co.jp

■株式会社ヴァーテックス 会社概要

社名：株式会社ヴァーテックス

事業概要：生活家電や雑貨などの開発・輸入・卸売

設立：平成4年(1992年)6月

資本金：5000万円

代表：代表取締役 帆苅学

本社所在地：新潟県新潟市江南区両川2丁目3927-15

TEL(代表)：025-250-7112

TEL(記事問合せ)：025-282-9051

FAX：025-282-9056

■ホームページ

https://www.vertex-group.co.jp/