1/31(土)民泊セミナー開催。会社員でも3年でFIREを目指せる!年間760万円の不労所得を得る銀行評価目線で民泊資産に投資するキャッシュを稼ぐ民泊投資。半自動で現金を稼げる仕組み・買うべき民泊とは

株式会社ファイナンスアイ1/31(土)民泊セミナー開催。会社員でも3年でFIREを目指せる!年間760万円の不労所得を得る銀行評価目線で民泊資産に投資するキャッシュを稼ぐ民泊投資。半自動で現金を稼げる仕組み・買うべき民泊とは

株式会社ファイナンスアイ（田中の民泊投資）(https://financeeye.net/minpaku/)（本社：大阪府大阪市、代表：田中琢郎）は、会社員のままFIRE（経済的自立・早期リタイア）を目指すための現実的な投資戦略を解説する「会社員でも最短3年でFIREを目指せる民泊投資セミナー」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)を、2026年1月31日（土）13：30より、ZOOM（オンライン）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)および大阪会場にて開催します。本セミナーは、一般的な「民泊開業セミナー」や「運営ノウハウ講座」とは異なり、すでに売上・利益実績のある“キャッシュを稼いでいる収益化済み民泊事業”を、銀行評価目線で投資として取得し、FIREにつなげていく新しい民泊投資を、元銀行マン・民泊投資と融資の専門家である田中琢郎が伝える内容です。

1/31(土)に民泊セミナー開催！「会社員でも最短3年でFIREを目指せる民泊投資セミナー」(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2026年1月31日（土）13:30～15:30（13:00開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

詳細：公式サイト(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/)

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

背景｜「民泊投資＝開業・運営」という常識が、投資判断を誤らせている

民泊投資に関心を持つ人は年々増えています。一方で、個別相談やセミナーを通じて見えてきたのは、「民泊を始めたが、想定していたほど稼げていない」という悩みを抱える民泊オーナーが非常に多いという現実です。しかし、その原因は「運営スキル不足」、「集客努力不足」、「勉強不足」ではありません。多くの人が、最初から「投資として設計されていない民泊」を選んでしまっていることが、最大の原因です。

「民泊投資」と聞くと、多くの人が物件探し、開業手続き、集客、運営といった“ゼロから始める副業型ビジネス”を想像します。しかし、FIREを目指す投資において本当に重要なのは、自分で運営を頑張ることではありません。重要なのは、資産価値（事業価値）のある投資対象を見極め、正しい順番で取得し、次の投資につなげていくことです。

本セミナーで伝えるのは、すでに稼働し、運営も外注化・仕組み化された民泊事業を、会社員でも投資対象として取得できるという、“事業投資型”のお金を働かせて不労所得を稼ぐ民泊活用法です。

本当にキャッシュを生む民泊投資を学びたい投資家へ(https://www.youtube.com/watch?v=cIImZVhPIB8)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cIImZVhPIB8 ]

最短3年でFIREできる!お金を働かせるキャッシュリッチ民泊資産投資。ゼロから始めない・開業しない民泊投資 #airbnb #民泊 #不労所得 #不動産投資(https://www.youtube.com/watch?v=cIImZVhPIB8)

本セミナーでは、3年後のFIREをゴールに置いた場合に、

- 最初の民泊投資一棟目で何を重視すべきか- どの段階で投資フェーズを切り替えるのか- 銀行評価を意識しながら、どのように民泊投資を積み上げていくのか

といったポイントを、「3年間の投資ロードマップ（グランドデザイン）」という形で整理して解説します。単発の利回りや運営や立地のエリア論ではなく、次の一手につながるかどうか・FIREに近づく資産かどうかという視点で民泊事業を評価する考え方が特徴です。

皆さんが知っている民泊セミナーは「投資家向け」ではなかった

現在、開催されている多くの民泊セミナーは、「民泊の開業方法」・「民泊の運営ノウハウ」・「民泊の集客・清掃・代行の仕組み」といった 「民泊事業者目線」 の内容が中心です。

これは民泊を始めるうえで有益な情報である一方、「投資家として民泊を見る視点」── すなわち、

- その民泊は本当にキャッシュを生むのか- 再現性はあるのか- 出口（売却）は描けるのか- 次の投資につながるのか

といった観点は、ほとんど語られてきませんでした。

本当にキャッシュを生む民泊投資の答えは「すでに稼いでいる民泊を買う」こと

民泊投資の魅力は、比較的少額の投資でキャッシュフローを生み出せる可能性にあります。しかし、本当にキャッシュを生み続ける民泊投資を実現するには、「これから稼げるはずの民泊」をゼロから作ることではなく、「すでにキャッシュを生んでいる民泊事業を取得する」という投資判断が重要になります。

本セミナーでは、

- 収益化済み民泊を「投資対象」としてどう見るか- 表面利回りではなく、投資家が見るべき本当の指標- 民泊を“一度きりの事業”で終わらせない資産形成戦略- 最短3年で次の投資につなげるキャッシュリッチ戦略

について、投資家目線で体系的に解説します。

■「お金を働かせて不労所得を得たい」投資家向けの民泊投資セミナー

本セミナーは、以下のような内容を扱うものではありません。

- 民泊の始め方・開業手続き- どのエリアが儲かるか- 集客や売上アップのテクニック- 日々の民泊運営ノウハウ

お金を働かせてFIREを目指す投資家にとって、これらの事項は『すでにクリアされているべき前提条件』です。資産価値（事業価値）のある民泊とは、運営が自走し、投資家自身が手を動かす必要のない状態で成立している事業です。

本セミナーでは、そうした資産価値のある民泊事業をどのように見極め、どの順番で取得していくべきか という投資戦略を、具体的な実際に買える収益化済み民泊物件を紹介しながらお伝えします。

■ 「民泊を始める人」ではなく「民泊投資で成功したい人」へ

民泊市場は“8兆円規模”に拡大、2030年には訪日客6,000万人へ

- FIREに興味はあるが、仕事を辞めるリスクは取りたくない会社員の方- 不動産投資セミナーに参加したことがあり、次の投資戦略を探している方- 民泊投資に興味はあるが、ゼロから開業することに不安を感じている方- 副業ではなく、資産形成として民泊を活用したい方民泊市場は“8兆円規模”に拡大、2030年には訪日客6,000万人へ2030年に15兆円へと成長目標を掲げる今が民泊投資のチャンス

観光庁およびJNTO（日本政府観光局）の発表によると、2024年の訪日外国人数は3,686万人、消費額は8.1兆円と、コロナ前を上回る回復を見せています。政府は2030年に6,000万人を目標に掲げ、宿泊需要の受け皿として民泊市場は2018年比で3倍に拡大。民泊M&A投資は、この成長波に乗りながら“不動産を持たない民泊経営”で高い利回りを狙える時代に突入しています。

【引用元・参考資料】観光庁「訪日外国人消費動向調査2024」、JNTO統計データ、民泊業界動向レポート2025（独自調査含む）

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎日本全国100件以上の民泊投資を鑑定した実績

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

■『田中の民泊投資』解説動画(https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wnxyy8WpJW8 ]

■セミナーで紹介している『先輩民泊オーナーが成功させた収益化済み民泊』の一例(https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KUR9oqD_vNqLYvhQW1-Nkle72gvnLB0)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0Ke5hdJzjqA ]

毎月30万円・利回り171％!東京新宿駅近くの儲かる民泊-11｜3年後に1071万円現金増。民泊開業なら3年でFIREを目指すキャッシュリッチ民泊資産投資 #民泊 #不労所得 #airbnb #副業(https://www.youtube.com/watch?v=0Ke5hdJzjqA)

田中の民泊投資で民泊を始めた方の事例を掲載中。様々な職業の方が民泊で資産形成を始めています

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中民泊投資｜民泊を買うのも売るのも融資も学ぶのも

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

■田中の民泊M&A投資 公式サイト

https://financeeye.net/minpaku/

https://financeeye.net/minpaku/rkmc/

株式会社ファイナンスアイの会社概要

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

経営改善、企業再生の支援

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

