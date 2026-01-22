AAEON Intel(R) N50/N97（Alder Lake）搭載 IP65準拠 産業用ファンレスタッチパネルPC OMNI-ADNシリーズ販売開始！
OMNI シリーズ
https://vnet-info.cocolog-nifty.com/blog/files/omni_catalog.pdf
AAEON社はIntel(R) N50/N97（Alder Lake）搭載した産業用タッチパネルPC【OMNIシリーズ】の販売を開始しました。10.4インチから21.5インチまで様々なパネルサイズをご用意し、ファンレス構造で、フロントパネルは防水防塵IP65クラスに準拠しております。パネルマウント/VESA100取り付け可能で、DC9~30V入力に対応した製品です。
特徴
●Intel(R)N50/N97搭載
●2.5GbE LAN x 3搭載
●ファンレス構造
●DC 9~30V入力対応
●静電容量式/抵抗膜式タッチモデル
●フロントパネルはIP65クラス準拠
●パネルマウントVESAマウント対応
●別売COMケーブルで最大COM×4ポート対応
https://vnet-info.cocolog-nifty.com/blog/files/omni_catalog.pdf
製品仕様
AAEON Technology株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2
電話：045-594-9535 / FAX:045-594-9536
メール： sales@aaeon.co.jp
AAEONについて
AAEONは産業用PC関連製品の専業メーカーです。NVIDIA Elite Partner及びIntel Titanium Partnerであり、NVIVIDA Jetson搭載のAIエッジPCや、Intelチップセット搭載の小型組込向けボード、マザーボード、タッチパネルPCやファンレスPCなどを設計、製造、販売しています。日本のお客様に合わせた柔軟なカスタム対応やサービスを提供しています。
