²Ê³Ø¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤ª¿¬¤ò¼é¤ë¡ª·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿¥³¤Î»ú·Á¾õ¤ÇºÂ¹ü¤ÎÉéÃ´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹¬»Ê/°Ê²¼¡¢¥¨¥àー¥ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤è¤ê¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
²Ê³Ø¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¤ª¿¬¤ò¼é¤ë¡ª
Ä¹»þ´ÖºÂ¤ë¤È¡Ö¤ª¿¬¤¬ÄË¤¤¡Ä¡×¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢ÂÎ°µ¤ÎÊÐ¤ê¤ä¹üÈ×¤Î·¹¤¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåºÂ¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ª¿¬¤ÎÄË¤ß¡¦ºÁ¹ü¤Þ¤ï¤ê¤Î°µÇ÷´¶¡¦»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
ºÁ¹ü¤Î¡ÈÅö¤¿¤ê¡É¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë ¥³¤Î»ú·Á¾õ
ºÂ¹ü¤Î°µ¤¬½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¥³¤Î»ú·Á¾õ
ºÂ¹ü¤Î¿¿²¼¤Ë°µ¤¬½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤¤·Á¾õ¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖºÂ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼«Á³¤ÈÆ³¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏºÂ¹üÉôÊ¬¤ËÂÎ½Å¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¿¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¤Î»ú·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÂ¹ü¤ÎÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤òÆ¨¤¹¹½Â¤¤È¤Ê¤êÉé²Ù¤òÊ¬»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤È°ÂÄê¤·¤Æ»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤
ºÂ°Ì¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¥³¤Î»ú·Á¾õ
½¾Íè¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÂ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹üÈ×¤¬¸å¤í¤Ø·¹¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¤Î»ú·Á¾õ¤Î³«¸ýÉô¤Ë¤è¤êºÂ°Ì¤¬°ÂÄê¤·»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÑÀª¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥«ー¥Ö
¥«ー¥Ö¤Ë¤è¤ê»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤¹¤ë
ÉéÃ´¤Ê¤¯Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö·Á¾õ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¹üÈ×¥«ー¥Ö
´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼Ð¤¬¼«Á³¤ËÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¹üÈ×¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡ü»ÑÀª°ÂÄê¥«ー¥Ö
ÂÀ¤â¤â¤ò»Ù¤¨¤ëºÂÌÌ¤Î·¹¼Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¤Ë¥º¥ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹
2ÁØ¥¦¥ì¥¿¥ó¹½Â¤
ÄãÈ¿È¯¤È¹âÈ¿È¯¤Î2ÁØ¹½Â¤
Ãæºà¤ÏÄãÈ¿È¯¤È¹âÈ¿È¯¤Î2ÁØ¹½Â¤¡£¹Å¤µ¤Î°ã¤¦ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°ÂÄê´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤á¡×¤È¡Ö¤«¤¿¤á¡×2ÄÌ¤ê¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡üÄãÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó
¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ°µ¤òµÛ¼ý
¡ü¹âÈ¿È¯¥¦¥ì¥¿¥ó
ÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤òÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë
¸½Âå¤Î¡ÖºÂ¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡ª
Ä¹»þ´Ö²÷Å¬¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø
ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¹âÎð²½¤ÇÄ¹»þ´ÖºÂ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤ª¿¬¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¡ÖºÂ¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¹âºÂ°Ø»Ò¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
°Â³Ú»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë°Ø»Ò¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
Ä¹»þ´Ö¤Î²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê»ÑÀª¡Ê°Â³Ú»ÑÀª¡Ë¤¬¤È¤ì¤ë¹âºÂ°Ø»Ò¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ï¹âºÂ°Ø»Ò¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¼è¤ê³°¤·¤Æ¤ªÀöÂõ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¥Õ¥êー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¹âºÂ°Ø»Ò¤Ë¤â¥Ç¥¹¥¯¥Á¥§¥¢¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£»ÑÀª¤¬À°¤¤¡¢ËèÆü¤ÎºÂ¤ê»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/194_1_d53454aaa9e380383f354d8e6a121b49.jpg?v=202601221021 ]
·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉEMOOR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯Åª¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
·ò¹¯Åª¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡ØÌ²¤ê¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2006Ç¯¤è¤ê¡Ö¿²¤ë¡¦ºÂ¤ë¡¦¤¿¤¿¤à¡×¤ËÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
EMOOR(¥¨¥àー¥ë)¤Ï¡¢¿çÌ²³Ø¤ä¿Í´Ö¹©³Ø¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤È¾ï»þ2,000¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆEC¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÌÜ¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»¶ñ¡×¤ò¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥àー¥ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®1-25-12¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ìÄ®¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¹¬»Ê
ÀßÎ©¡§2006Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦²÷Å¬¤Ê¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯
¡¦¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä
¡¦¿çÌ²¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯
