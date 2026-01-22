病院の”電話がつながらない”を解消。24時間365日一次対応する「medigle AI電話」を正式リリース

メディグル株式会社

メディグル株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中嶋秀樹）は、病院における電話業務の負担軽減と機会損失の防止を目的とした新サービス 「medigle AI電話」 を正式にリリースしました。

「medigle AI電話」は、AIが病院への電話の一次対応を担い、診療予約、地域医療連携室への問い合わせ、健診・人間ドックの予約などの要件を自動でヒアリング・記録・整理するサービスです。

これにより、「電話がつながらない」「重要な電話を取りこぼしてしまう」といった、医療現場が長年抱えてきた課題の解決を支援します。

背景：病院電話業務が抱える構造的課題

病院への電話は午前中に集中しやすく、限られた人員ではすべての着信に対応できない状況が、多くの医療機関で発生しています。

このような「電話がつながらない」状況は、次のような表面化しにくい経営リスクを引き起こしています。

medigle AI電話とは

- 患者・紹介元医療機関の満足度低下- 紹介患者の取りこぼしによる収益機会の損失- 電話対応に追われる職員の疲弊・ストレス増大

「medigle AI電話」は、スタッフに代わってAIが電話の一次対応を行い、用件をヒアリングします。 通話内容は音声とテキストで自動記録され、一覧での管理が可能です。

人がすぐに対応すべき緊急性の高い電話と、後から計画的に対応できる電話を整理することで、電話業務全体の“交通整理”を実現します。

主な特長

- 24時間365日、AIによる電話一次対応・ヒアリング- 通話内容を音声・テキストで自動記録- 内容を一覧で管理でき、対応状況でのステータス管理も容易- SMSによるメッセージ送信で折り返し業務を削減

用途に合わせたシンプルな設計により、低コストかつ短期間での導入が可能です。

業務フローを「追われる業務」から「計画的な業務」へ

サービスページはこちら :https://medigle.jp/aiphone.html

従来の病院の電話業務は、着信量の多さに加え、1件あたりの対応にも時間を要するため、業務に追われ続ける状態に陥りがちでした。

「medigle AI電話」導入後は、AIが要件をヒアリング・整理し、スタッフは内容と優先度を把握したうえで対応する流れに変わります。

その結果、例えば患者からの予約関連の電話では、1件あたり約15分かかっていた対応時間を、約3～5分に短縮することが可能となり、業務効率の大幅な改善が期待できます。

患者・スタッフ・病院経営にとっての"三方良し"

「medigle AI電話」は、以下のような価値を提供します。

患者・紹介元医療機関

- 電話がつながらないストレスの解消- 病院への信頼感・満足度の向上

病院スタッフ

- 鳴りやまない電話や「つながらない」ことによるクレームからの解放- 心理的負担の軽減、目の前の業務への集中

病院経営

- 患者紹介や診療・健診予約の取りこぼし防止- 生産性向上・収益確保

AI電話の導入により、病院全体にとって持続可能な業務体制の構築を支援します。

今後の展開

メディグル株式会社は、全国600を超える病院への導入実績を持つ地域医療連携総合支援サービスの知見を活かし、「medigle AI電話」を起点とした病院業務DXをさらに推進してまいります。

今後は、WEB予約システム「medigle 予約」等との連携も検討し、電話業務にとどまらない、診療までの流れ全体の業務改善を支援していく予定です。

会社概要

会社名：メディグル株式会社

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17

代表者：代表取締役 中嶋 秀樹

事業内容：地域医療連携を軸とした病院経営改善クラウドサービス、BPOサービスの提供

URL：https://medigle.jp/index.html

本件に関するお問い合わせ

メディグル株式会社

広報担当：白岩

TEL：050-3765-8237

Email：contact@medigle.jp