「AIに学習させない」という選択。機密情報も安全に扱えるAI OCRツール「AI JIMY Paperbot」でバックオフィスを自動化

シー・システム株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：森下 康夫）は、AI OCRとRPAを統合したデータ入力自動化ツール「AI JIMY Paperbot」 （以下、本製品）において、昨今の生成AI活用におけるセキュリティ意識の高まりを受け、企業の導入判断を支援するためセキュリティ要件への対応をさらに強化しています。

本製品は、中堅・大企業の機密情報を扱う業務でも安心してAIを活用できるよう、ユーザーデータを学習させず、処理後もサーバーに保持しない設計としています。そのうえで、国内のMicrosoft Azure基盤の採用や個人情報等を外部に発信しない機能を組み合わせることで、機密保持が最優先される組織においても、安全に業務自動化を推進できる環境を提供しています。

■ 開発の背景：AI導入の障壁となるセキュリティ要件への対応を強化

企業や公共機関のDX推進において、生成AIやAI OCRは業務効率化の手段として注目されています。一方で、生成AIの活用に伴うデータ管理や情報漏洩への懸念から、特に中堅・大企業や公共分野では導入判断が慎重になりがちです。本製品は、これらの懸念を払拭するため業務で扱うデータを学習させず、必要以上に保持しないことを前提とした設計を採用。組織全体で安心して導入いただけるよう、管理者が統制しやすい設計を徹底。エンタープライズ用途に耐えうるセキュリティ基盤を構築しています。

■ AI OCRの安全性を支える5つのセキュリティ基盤

1. 徹底したデータ保護：非保持・非学習・非混在- 非保持設計：送信された帳票データは、暗号化された状態で処理され、解析完了後は速やかに削除されます。クラウド上にデータが永続的に残存するリスクを抑えています。- データ非学習：送信データをAIモデルの改善や学習には非利用。機密情報がAIの知見として外部に蓄積・流出することを防ぎます。- 固有識別管理： 各処理に固有コードを付与し、他社データとの混同を技術的に防止する設計を採用しています。2. 日本国内完結型のインフラ構成

日本国内のMicrosoft Azure基盤を採用し、通信は標準で暗号化されています。データの取り扱いにおいても、国内環境で完結する構成とすることで、企業や公共機関が求める情報管理要件に配慮しています。

3. ガバナンス・アクセス管理の強化- 二段階認証：不正アクセスを防止し、アカウントの安全性を確保します。- 監視ログ（アクセス管理）:「誰が・いつ・どこから利用したか」を可視化し、内部統制を支援します 。4. 個人情報保護を自動化する「マスク機能」

氏名、住所、電話番号などの個人情報を認識させたくない箇所として自動的に隠すことが可能です 。

5. Microsoft Storeを通じた信頼性の提供

Microsoft Storeの厳格なセキュリティ要件を満たし、同ストアの審査を通過した上で公開されています。

■ 今後の展開

当社は今回のセキュリティ強化を基盤に、金融・保険・物流・医療・製造など、高度な情報管理が求められる業界での活用をさらに広げていく方針です。帳票処理の効率化だけでなく、業務プロセス全体の最適化を実現し、組織が業務にAIを取り入れやすい環境づくりを継続して進めてまいります。今後も、安全性を前提とした設計思想のもと、企業の持続的な生産性向上に貢献するサービス提供を目指します。

■ AI JIMY Paperbotについて

AI OCRに生成AIとRPAを搭載した、データ入力特化型の業務自動化ツールです 。文字認識だけでなく、書類の自動取り込み、仕分け、システムへのデータ入力までをノーコードで実現します 。2026年1月時点でアカウント登録数は5,000社を超え、多くの企業のDXを支援しています 。

【お問い合わせ窓口】

本製品に関するご相談は、下記よりお受けしております。

シー・システム株式会社

Email：customer@aijimy.com

Web：https://aijimy.com/

【会社概要】

会社名: シー・システム株式会社

所在地: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目5-6

事業内容: AI・RPA・システム開発によるDX推進事業

TEL: 06-6136-5960

FAX: 06-6136-5961

コーポレートサイト: https://seagp.com/

AI JIMY Paperbot: https://aijimy.com/