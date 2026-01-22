¡ÚÂæÏÑ¾ðÊó¡Û～ÉÔ¶Ñ¹ÕÀ§Àµ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎÍ¥¶ø¤¬Âó¤¯¿·»þÂå～¡ÖÊÆÂæ¿·¶¨Äê¤Î¿¼ÁØ²òË¶¡×
¡¡¥ï¥¤¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ²ÚÌ±¹ñÂæËÌ»Ô¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈËÜ¹¯»Ö¡Ë¤Î¥ï¥¤¥º¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¡ÖÊÆÂæ´ØÀÇ¿·¶¨Äê¤Î¿¼ÁØ²òË¶¡§ÉÔ¶Ñ¹ÕÀ§Àµ¤ÈÈ¾Æ³ÂÎÍ¥¶ø¤¬Âó¤¯¿·»þÂå¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ëÉ½ÌÌÅª¤Ê´ØÀÇÅ±ÇÑ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂæÏÑ·ÐºÑ¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÈÀïÎ¬Åª°Õ¿Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢´Ú¹ñÀª¤ËÂÐ¤·Îô¸å¤·¤Æ¤¤¤¿¶¥Áè¾ò·ï¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿13Ç¯¡×¡Ë¤Î´°Á´À§Àµ¤Ë²Ã¤¨¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤ÎÆÃÎãÅ¬ÍÑ¨¡¨¡ÆÃ¤ËÊÆ¹ñÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¡Ö2.5ÇÜ¡×¤òÌµ´ØÀÇÏÈ¤È¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¹ç°ÕÆâÍÆ¨¡¨¡¤¬¡¢TSMC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂæÏÑ´ë¶È¤ÎÂÐÊÆÀïÎ¬¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¾Ü²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¼ý±×ÂÎ¼Á¤ò»ý¤Ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ä¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÊÆ¹ñÅ¸³«¤ò»Ù¤¨¤ë2,500²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¿®ÍÑÊÝ¾Ú¥¹¥ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑÀ½Â¤¶È¤¬·Þ¤¨¤ë¡Ö²«¶â¤Î10Ç¯¡×¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢ÃÏÀ¯³Ø¤È»º¶ÈÊ¬ÀÏ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.ys-consulting.com.tw/research/126527.html
¡¡¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂæ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¿·´ØÀÇ¶¨Äê¤ò¡¢ÂæÏÑ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤ÅªÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¡ÖÀïÎ¬Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿13Ç¯¡×¤Î½ªßá¤È¶¥Áè¾ò·ï¤Î·ãÊÑ
¡¡2012Ç¯¤ÎÊÆ´ÚFTA°Ê¹ß¡¢ÂæÏÑÀ½Â¤¶È¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿´ØÀÇ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦EU¤ÈÂÐÅù¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ´ë¶È¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¼ý±×À¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀªÎÏ¿Þ¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. È¾Æ³ÂÎÇÆ¸¢¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë¡Ö2.5ÇÜ¡×¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ
¡¡À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÊÆ¹ñÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¡Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ò¹à¡Ë¤ÎÌÈ½ü¤ò³ÍÆÀ¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¡Ö2.5ÇÜ¡×¤òÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÌµ´ØÀÇÍ¢½ÐÏÈ¤È¤¹¤ë¾ò¹à¤Ç¤¹¡£TSMC¤Ï¤³¤ÎÏÈ¤òºÇÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹¤ËÀïÎ¬ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Î´°Á´ÌÈÀÇ²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶¯¿Ù²½¤Ø¤Î¶âÍ»¥Æ¥³Æþ¤ì
¡¡2,500²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î¡Ö²óÅ¾¼°¡×¿®ÍÑÊÝ¾ÚÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ÎË³¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¥ê¥¹¥¯¤ò·àÅª¤ËÄã¸º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎËÌÊÆ¥·¥Õ¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¾Ò²ð
¥ï¥¤¥º¥ê¥µー¥Á ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
ÃÊÕ¶婷¡Ê¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥Æ¥¤¡Ë
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¯Íê¤ì¤ëÀ³Ê¤Ç¼ÒÆâ³°¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¶È³¦¡¦¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÂ¾¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£ISO27001¿³ºº°÷»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤â¥µ¥Ýー¥È²ÄÇ½¡£
