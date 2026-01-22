198cmの若き才能が三河へ。白鷗大学の境アリーム選手が練習生としてシーホース三河の練習に参加

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

シーホース三河の練習生として境アリーム選手(白鷗大学)がトップチームの練習に参加することが決定いたしました。

プロフィール

練習参加期間

2026年1月18日(日)～

コメント

シーホース三河 ファン・ブースターの皆さま、はじめまして。

このたび、練習生としてトップチームに参加させていただくことになりました、白鷗大学の境アリームです。

まずは、このような貴重な機会を与えてくださったシーホース三河の関係者の皆さま、そして白鷗大学の網野監督に心より感謝申し上げます。

Bリーグの中でもトップレベルのチームで練習させていただけることは、自分にとってこれまでにない大きな経験です。大学では味わうことのできない高い強度や戦術の中でプレーすることで、少しでも自分の成長につなげていきたいと考えています。

また、選手の皆さんが練習中に何を考え、どのような声かけをしているのかといった部分を間近で学べることも、非常に貴重な経験だと感じています。

短い期間ではありますが、一日一日を大切に、全力で取り組みます。

よろしくお願いします。