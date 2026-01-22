オーガニックベビーブランド「 Rico & Bhambo / リコアンドバンボ」代官山 蔦屋書店にて“赤ちゃんのいまを残す”フェアを開催

Khu合同会社

オーガニックベビーブランド「Rico & Bhambo / リコアンドバンボ」が、2月16日（月）から3月1日（日）まで代官山 蔦屋書店にて、フェア「Growing Memories - 赤ちゃんの“いま”を残す服と記録」を開催致します。生後0-12ヶ月の時間と成長を1着で感じるコンセプトのロンパースは、生地作りから縫製、検品までMade in Japan。新商品のフォトグッズ兼育児ノートは今回のフェアで初お披露目致します。

赤ちゃんの成長は、ほんの一瞬。その「いま」を、写真とともに、美しく残せたら ー そんな思いから2025年より活動開始したベビーウェア・グッズブランド 。

生後0-12ヶ月の時間と成長を1着で感じられるロンパースを 2026年2月16日(月) ～ 2026年3月1日（日）まで代官山 蔦屋書店1号館２階 にて数量限定で発売致します。

独自設計の調節デザインをもつロンパースは退院着、お宮参り、1歳誕生日などの様々な節目のお祝いに。

素材は国際認証取得のオーガニック糸を100%使用。生地作りから縫製、検品まで全て日本で仕上げており、出雲の工場で１日5着のみ製造しています。

また、同期間にて新プロダクトのフォトグッズ兼育児ノート2種を先行販売予定。

日常の小さな記念に寄り添い、ちょっとした成長記録や足型・写真エリアで情景も思い出す設計に。

月齢フォトグッズ用の「Vol.01 Monthly Milestones」と、成長の瞬間を22項目記した「Vol.02 First Moments」を、今回初お披露目致します。





開催期間中、1度のご購入で税込2万円以上お求めのお客様には、Rico & Bhambo オリジナルトートバッグをご用意しています（数量限定）。

大切な友人・親族へのギフトとしてはもちろん、ご自身の赤ちゃんへの初めてのプレゼントとしても選ばれています。

時代に左右されない丁寧で上質なものづくりを、ぜひ代官山で体感して下さい。







【期間】

2026年2月16日（月）～2026年3月1日（日）

【場所】

代官山 蔦屋書店 1号館2階 キッズフロア

【イベント詳細（代官山 蔦屋書店 公式サイト）】

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/kids/52331-1730190119.html



【プロフィール】

Rico & Bhambo （リコアンドバンボ）

子育ての成長と時間を感じ、残すことを考えたベビーウェア・グッズブランド。2025年2月にMakuakeにてクラウドファンディング1311%を達成後、正式販売を2025年4月より開始。厳選された素材・縫製とデザインを追求し、長く愛され環境負荷も減らすものづくりを行っている。

Official Website：https://www.ricoandbhambo.com/

Instagram：@ricoandbhambobaby