Keeper、モバイルとブラウザでアカウント切り替え機能とパスキー機能を強化

パスワード、パスキー、特権アカウント、シークレット、リモート接続を保護するゼロトラスト・ゼロ知識特権アクセス管理（PAM）で知られるサイバーセキュリティプロバイダのKeeper Security APAC株式会社(https://www.keepersecurity.com/ja_JP/?&utm_medium=press_release&utm_campaign=Communications)（アジアパシフィック本社：東京、CEO兼共同創業者：ダレン・グッチョーネ [Darren Guccione]、以下「Keeper」）は、iOSおよびAndroidのモバイルアプリと、主要なウェブブラウザで利用できるKeeperブラウザ拡張機能を対象に、アカウント切り替え機能とパスキー機能の強化を発表しました。

今回のアカウント切り替え機能により、ログアウトしなくとも、同一のデバイスやウェブブラウザ上で複数のKeeperアカウントを安全に切り替えられるようになります。厳格なエンタープライズ向けセキュリティ管理は引き続き適用され、個人用、家族用、業務用といった複数のアカウントを用途に応じて使い分けられます。モバイルアプリでもブラウザでも、同じ操作感でアクセスできます。

Keeper SecurityのCTO兼共同創業者であるクレイグ・ルーリー（Craig Lurey）は次のように述べています。

「複数のデバイスや環境を行き来する今、セキュリティと使いやすさの両立が不可欠です。今回、モバイルアプリとブラウザ拡張機能の両方でアカウントをスムーズに切り替えられるようにしたことで、組織が求めるポリシー適用や保護機能を維持しながら、日常的なアクセス操作がよりシンプルになりました。」

アカウント切り替えは、ログイン画面やアカウントメニューから直接行えます。バックエンドでセッションが有効な場合は、再認証を行わずに切り替えが完了します。一方、セッションが無効化されている場合や、組織のポリシーで追加の確認が求められる場合には、別のアカウントにアクセスする前に認証を行います。ロールベースのアクセス制御、デバイス検証、多要素認証、監査ログといったエンタープライズ向けの管理機能は、すべて引き続き適用されます。

今回のアップデートでは、パフォーマンスと操作性の改善も行い、認証情報やボルトへのアクセスがより安全かつスムーズになりました。認証情報のクラウド同期を改善し、新しく作成したり更新した情報を、ログイン時の自動入力ですぐに使えるようにしています。また、検索機能の改善によって最近使用した項目をすばやく見つけられるようになっています。

さらにKeeperは、パスワードレス化の推進にも引き続き取り組んでいます。パスキーに対応しているサービスのアカウントについては、バックグラウンドで自動的にパスキーへ切り替えられ、完了後に通知されます。

アカウント切り替え機能および今回の各種機能強化は、iOS版Keeper、Android版Keeper、Keeperブラウザ拡張機能で利用可能です。Keeperデスクトップボルトにおけるアカウント切り替え機能についても、近日中に対応予定であり、デスクトップ環境でも同様に快適な操作体験を実現します。

Keeperの包括的なサイバーセキュリティソリューションの詳細については、www.KeeperSecurity.com(http://www.KeeperSecurity.com)をご覧ください。

Keeper Securityについて

Keeper Securityは、150以上の国で幅広い企業や利用者を守る、急成長中のサイバーセキュリティソフトウェア企業です。ゼロ知識とゼロトラストを基盤とし、あらゆるIT環境に対応できるセキュリティの先駆けとして知られています。主力製品のKeeperPAM(R)は、AIを搭載したクラウドネイティブのプラットフォームであり、ユーザーやデバイス、インフラを包括的にサイバー攻撃から保護します。

特権アクセス管理（PAM）の分野では、ガートナー社の「Magic Quadrant（マジック・クアドラント）」において革新性が高く評価されました。Keeperではロールベースのポリシー、最小権限、ジャストインタイムアクセスを組み合わせることで、パスワードやパスキー、インフラのシークレット、リモート接続、エンドポイントを安全に管理しています。世界中の多くの先進的な組織がKeeperを採用している理由については、KeeperSecurity.com(http://KeeperSecurity.com) でご確認ください。

