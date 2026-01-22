「待合室のない」クリニックが世田谷・奥沢に誕生。婦人科に違和感を抱いてきた女性のための「よすがクリニック」2026年2月9日(月) 開院

よすがクリニック

産婦人科専門医・石川久美子は、2026年2月9日(月)、奥沢駅 徒歩２分に「よすがクリニック」を開院します。

婦人科を受診するときに感じる心理的な負担や違和感をできる限り減らし、心理的安全性を高めたいという思いから、待合室を設けず、来院後すぐにお一人ずつプライベートな空間へご案内する設計としました。

また「Know Your Patients」＝「患者を知ること」をポリシーに、問診から全て医師が行い、婦人科・産科治療の枠を超えたウェルネスケア、アンチエイジングやアスリート外来まで、人生のさまざまなフェーズに寄り添う診療を行います。

開院に先駆け、2月6日(金)にプレス向け発表会、2月7日(土)・8日(日)に一般の方向けの内覧会を開催します。

4つのこだわり

外観1階受付

1. 心理的安全性を高めるために、待合室に代わる完全個室対応を実現

婦人科を受診される理由はとても個人的なものであり、「待つ」という時間の中で生まれる不安や緊張、女性特有の悩みを他の方と同じ空間で抱えること、パートナーと一緒に来院することへの躊躇いなど、心理的な負担を感じる方も多いと考えています。

そうした違和感をできる限り減らし、心理的安全性を高めたいという思いから、待合室を設けず、来院後すぐにお一人ずつプライベートな空間へご案内する設計としました。パートナーやご家族にも個室でお待ちいただけるため、周囲の目を気にすることなく、リラックスして医師の問診を受けることが可能です。

2. 「ウェルネスケア」から始まるクリニックとの接点

治療だけでなく、「不調の手前」となる気になる症状もご相談ください。

婦人科診療にとどまらず、「ウェルネスケア」として点滴療法のご案内や、「特別外来」としてアスリート外来・エイジングケア外来など、年齢性別問わず、ひとり一人のライフスタイルに合わせてご提案します。

3. 威圧感を和らげる内装

冷たい印象を与えがちな医療空間に安心感や優しさを感じていただけるよう、カウンターの角から照明のフォルムまで「丸み」を感じる作りにし、内診室の壁面にはクリエイター三平悠太氏のアートを施します。（7日の内覧会にてライブペインティングを実施）

建築は横浜・八景島シーパラダイスも手掛けた建築家豊島夕起夫氏が担当。

４．地域の方とのコミュニケーションスペースの創出

“なんでも相談できる町医者”になりたいという想いから、「暮らし」と「医療」をつなぐコミュニケーションスペースを作りました。

ここでは地域の方に向けたセミナーや交流会、キッチンカーやポップアップショップの誘致など、診察目的でなくどなたにもお楽しみいただけるイベントを実施予定です。

1階受付2階コミュニケーションスペース個室での問診パートナーとの来院もしやすい設計

診療科目

１.婦人科外来

月経や更年期、レディースチェックなど、女性の各種お悩みに幅広く寄り添う診療です。

２.産科

妊娠の気づきから初期の不安まで、安心して過ごせるようサポートします。

３.ウェルネスケア

デリケートゾーンケアや点滴療法など、不調の手前から続けやすいケアをご提案します。

４.特別外来

アスリート外来、エイジングケア、母乳外来など、 専門性の高い外来も順次ご案内します。

内覧会のご案内

開院に先駆け、2月6日(金)にプレス向け発表会、2月7日(土)・8日(日)に一般の方向けの内覧会を開催します。

◼︎プレス向け発表会

日時： 2026年2月6日（金）10:00～17:00 ※メディア関係者、招待者のみ。

内容： ジャーナリング型院内見学、スタンフォーマー(骨盤底筋群強化)5分体験、内診室ライブペインティング、院長個別取材(事前予約制)、オリジナル処方箋袋プレゼントなど

内覧・取材をご希望される場合は、下記フォーム、またはメールより事前にお申し込みください

本クリニックのブランディングを手掛けたプロデュースチームNEXTWEEKEND・株式会社ガルテン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村上萌）への取材も承ります。

Googleフォーム：https://forms.gle/D3vBZzJCPXjdkG7NA

メール：press@yosugaclinic.com

◼︎一般向け内覧会（オープニングイベント）

2026年2月7日（土）10:00～17:00 ※一般の方向け、フリーエントランス

2026年2月8日（日）10:00～15:00 ※一般の方向け、フリーエントランス

事前予約不要

内容： ジャーナリング型院内見学、内診室ライブペインティング見学(7日のみ)、ハーブティーブレンド体験、フラワーショップ出店など

院長 石川久美子 プロフィール

【コメント】

「Know Your Patients」診るよりも、知る医療を。

この言葉は、初期研修医時代に恩師から教わった、大切な指針です。

診察室で向き合う一瞬だけではなく、その人の生活や背景まで想像しながら、“その人に合う治療”を一緒につくっていくこと。

何を聞いてもいい、言いづらさを持ち帰らなくていい。そんな空気を大切にしながら、“なんでも相談できる町医者”をめざしています。

【経歴】

2017年：東京医科大学 医学部 卒業

2017～2019年：沖縄県那覇市立病院にて初期研修プログラム

2019～2024年：日本赤十字社医療センター 勤務

産科婦人科舘出張佐藤病院をはじめ、長野赤十字病院、波照間診療所、

多良間診療所など、地域とのつながりが強い場所での診療経験がある

クリニック概要

名称：よすがクリニック

住所：〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-1-7

アクセス：東急目黒線「奥沢」駅より徒歩2分（120m）

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅南口より徒歩8分

開院日：2026年2月9日(月)

診療時間：月～土 8:00～20:00 / 日祝 9:00～18:00

院 長：石川久美子

Webサイト：http://yosugaclinic.com/okusawa/（2月6日公開予定）

Instagram：https://www.instagram.com/yosuga.okusawa