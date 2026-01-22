耕作放棄地から一杯のコーヒーへ学生・企業・地域が交わる宇和島の新しい実験場「mame de aru」オープン

株式会社空庵

デジタル技術と事業承継を強みとする地域創生スタートアップ・株式会社空庵（本社：愛媛県宇和島市、代表取締役：濱村 誠）は、 ノンカフェインの大豆コーヒーを提供するコミュニティカフェ 「mame de aru（マメデアル）」を、 2026年2月12日（木）17:00、愛媛県宇和島市にオープンいたします。

mame de aru は、宇和島の耕作放棄地から生まれた大豆を起点に、 学生、地域の大人、企業、そして都市部の実践者が関わり合いながら、 人と資源、アイデアが交差し、新たな価値やビジネスが生まれていく“実験場”として機能することを目指す場所です。

一杯のコーヒーをきっかけに、地域資源が循環し、人が行き交い、やがて地域全体を巻き込みながら成長していく。 mame de aru は、そんな未来に向けた挑戦の場としてスタートします。

■ コーヒー豆を使わない「大豆コーヒー専門店」

mame de aru では、コーヒー豆を一切使用せず、国産大豆を焙煎・抽出した大豆コーヒーを提供します。

- 完全ノンカフェイン- 香ばしさとコクを持つビターテイスト- 完全ノンカフェインのため、勉強や仕事の合間、夕方以降でも安心して楽しめる一杯

メニューはあえて絞り込み、シンプルで迷わない提供スタイルを採用しています。 「選ばせすぎない」「説明しすぎない」ことで、誰もが自然に立ち寄れる日常の場所を目指しています。

■ 学生を大人が支える仕組み

mame de aru の大きな特徴が、地域の大人が学生を支える「学生応援チケット制度」です。 この仕組みは、学生を一方的に「支援される存在」として扱うのではなく、 大人が学生の日常や挑戦を、そっと後押しする関係性を育むことを目的としています。

- 大人（個人・法人）が学生のために応援チケットを購入- チケットは店内のコミュニティにプールされ、特定の学生に紐づけられることはありません- 学生は来店時、ドリンクやデザートの利用にあたって応援チケットを活用することができます- 1来店につき利用できるチケットは1枚のみ

チケットが利用されると、学生からニックネームと学年を添えた「ありがとうメッセージ」が システムを通じて応援者へ自動送信されます。金銭のやり取りで終わらず、「支えた実感」と「支えられた実感」が双方に残る体験を提供します。

■ 学生に“選択肢”を届ける場として

mame de aru では、学生を金銭的に支えるだけでなく、将来や生き方を考えるための「きっかけ」を届けることも重視しています。

- 都市部で多様な経験や専門性を持つ実践者との交流機会- キャリアや生き方をテーマにしたライフデザイン・ワークショップ- 地域にいながら、多様な価値観や働き方に触れられる場づくり

単純な進路選択ではなく、自分なりの人生や地域との関わり方を考える入口となることを目指しています。

■ 企業にとっての新しい地域との関わり方

この取り組みは、地域資源を活かした事業づくりに、 都市部で多様な経験や専門性を培ってきた社会人が関わることで、新たな学びや価値交換が生まれる場としても機能します。

企業にとっては、社員が地域の現場に触れ、

- 実践的なプロジェクトに関わる- 学生や地域事業者と対話する- 自身の経験やスキルを社会課題の文脈で捉え直す

といった体験を通じて、人材育成や視野拡張につながる機会となることも期待されています。

一度きりの訪問や支援にとどまらず、関わりが継続することで、地域との間にゆるやかな信頼関係が生まれ、 企業・個人・地域がそれぞれの立場で行き来する「関係性人口」が育っていくことを目指しています。

■ ランチとフェーズフリーの考え方

昼時間帯には、自社開発のレトルト備蓄食品であるBal-Stockシリーズを活用したランチを提供します。 日常にも非常時にも役立つ“フェーズフリー”の考え方を取り入れた食の提案を通じて、 飲食と防災、日常と非常時を分けない暮らし方を提案します。

■ オープニングイベントについて

オープン日：2026年2月12日（木）17:00

オープン初日は店舗にて、宇和島市出身の学生らの団体「ブーメランカレッジ」との共創による オープニングイベントを開催いたします。

株式会社空庵は、昨年より宇和島市石応（こくぼ）地域の耕作放棄地を利活用し、大豆栽培に挑戦してきました。

オープニングイベントでは、その耕作放棄地から収穫された自然栽培の大豆を使用した大豆コーヒーの試飲会を実施します。

放棄されていた地域の土地から新たに生まれた大豆が、一杯のコーヒーとして提供されるまでのプロセスには、農業、加工、企画、販売、そして人の関わりがあります。 この取り組みは、地域の資源に都市部で多様な経験や専門性を持つ実践者の視点が重なり、 小さな挑戦がビジネスとして育ち、やがて地域の事業者や学生を巻き込みながら成長していく未来を見据えたものです。

一杯のコーヒーをきっかけに、「地域で何ができるのか」「自分の経験やスキルをどう活かせるのか」を考える。 そんな新しい地域創生の入口となる場を目指しています。

イベントの詳細（場所・内容・参加方法等）は、確定次第、公式発信にてご案内いたします。

■ 店舗概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

問い合わせフォーム：https://ku-an.co.jp/contact/