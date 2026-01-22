【2月3日開催】国内最大級・法人向けWeb3ビジネスコミュニティ「N.Avenue club」ラウンドテーブルのトライアル参加枠募集

N.Avenue株式会社

N.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：神本侑季）が主催する国内最大級の法人会員制コミュニティ「N.Avenue club」は、【第3期 第8回ラウンドテーブル】を2026年2月3日（火）に開催予定です。

「N.Avenue club」には現在200社以上の企業が加盟し、「Research」「Networking」「PR」の3軸で、大手企業を中心とする法人会員のWeb3ビジネス開発を支援しています。毎月クローズドな研究会として開催されるラウンドテーブルでは、テーマに応じた国内外の専門家を招き、企業間の活発な議論形成と共創機会を提供しています。

ラウンドテーブルは年会費制の法人会員を中心とした会になりますが、「石油の次はデジタル資産：中東で掘り起こすトークンビジネス機会」をテーマに実施する次回開催時は、一部抽選でトライアル参加を受け付けております。また、現在第3期の法人会員企業も引き続き募集中です。

【次回開催】第3期 第8回ラウンドテーブル

日時：2026年2月3日（火）16:00～18:30

会場：東京都内（当選した方のみにお知らせします）

テーマ：石油の次はデジタル資産：中東で掘り起こすトークンビジネス機会

ゲスト登壇者：

- ADGM ｜ Dmitry Fedotov 氏 Head of Emerging Technologies, Abu Dhabi Global Market- Bitgrit, Inc. ｜向縄 嘉律哉 氏 CEO- Laser Digital Japan株式会社 ｜ 岩崎 友平 氏 Strategy Lead

▶︎ 詳細・最新情報はこちら：https://navenueclub.navenue.jp/

法人向け特別参加枠（抽選）

企業の経営層・リーダー層向けに、抽選制の参加枠もご用意しています。詳細・お申込みは下記をご参照ください。

▶︎https://forms.gle/pJrDw5SEthHkbwGa9(https://forms.gle/pJrDw5SEthHkbwGa9)

「N.Avenue club」とは

「N.Avenue club」は、世界有数のデジタル資産報道メディアNADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）による、国内最大規模*のWeb3ビジネス特化型コミュニティです。

月1回のクローズドなラウンドテーブル（研究会）では、最新トピックの講義と、参加企業によるディスカッションを通して、知見とネットワークの深化を図ります。また、業界横断の交流会「ギャザリング」や、スタートアップとのマッチング支援も実施しています。

*Web3のビジネス開発に特化した法人会員制国内コミュニティとして（2025年6月時点 自社調べ）

▶︎ コミュニティ公式サイト：https://navenueclub.navenue.jp/

法人会員募集中（第3期：2025年7月～2026年6月）

現在、第3期（2025年7月～）の法人会員企業を追加募集しております。

1000人以上の従業員を有する上場・大手企業を優先対象とし、審査制でのご案内となります。

お問い合わせフォーム：

https://app.spirinc.com/t/F5mtCrkxvE4x8HKud5eb2/as/puT-wVeQ9Cd0Rg0zJlO_2/confirm-guest

ご入会メリット

1. Research｜重要テーマを深掘り

CoinDesk JAPAN編集部が厳選したトピックをもとに、ゲスト講師による講義・質疑応答・会員ディスカッションを通して最新ナレッジを獲得できます。後日サマリーレポートも配布。

2. Network｜Web3キーマンと出会える場

業界横断の交流会「ギャザリング」や、定期的な企業紹介を通じて、協業やビジネス創出の機会が広がります。

3. PR｜取り組みや協業意向を発信

会員企業の取り組みを、コミュニティ内および「CoinDesk JAPAN」などを通じて広く発信し、認知拡大・連携促進につなげます。

法人会員の概要

対象：1000人以上の従業員を有する上場・大手企業を優先（審査制）

年会費：100万円（税別）～

参加期間：2025年7月～2026年6月

参加形態：一部オンライン参加可能

申込締切：随時募集中

運営会社について

会社名：N.Avenue株式会社

所在地：東京都港区

設立日：2018年11月28日

代表者：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービスの提供

URL：https://navenue.jp/

「NADA NEWS（ナダ・ニュース）」について

NADA NEWSは、Web3およびデジタル資産に特化した国内最大級のニュースメディアです。2019年から運営したグローバルメディアCoinDesk公式日本版「CoinDesk JAPAN」を前身とし、2025年末にリブランディング。国内外のネットワークと編集部の独自取材による正確かつ中立な報道を通じ、未来を切り拓く投資家やビジネスパーソンから信頼されるメディアとして、独自のポジションを構築しています。

URL：https://www.nadanews.com/