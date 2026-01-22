【期間限定出店!】1 月 17 日より、あべのハルカス近鉄本店にてチョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ」がこだわりのバレンタインスイーツをお届けいたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社:北海道千歲市)が展開する、ルタオのチョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ」は、2026 年 1 月 17 日(土)～2 月 14 日(土)にあべのハルカス近鉄本店の「バレンタインショコラセレクション 2026 」にて期間限定出店いたします。あべのハルカス近鉄本店限定の実演販売商品「ショコラバナーヌパルフェ」をはじめ、チョコレートスイーツ専門店ならではのバレンタインスイーツをご用意いたします。

【概要】

■ 出店期間:2026 年 1 月 17 日(土)～2 月 14 日(土)

■ 開催場所:あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 9 階 バレンタイン催会場

■ 営業時間:午前 10 時～午後 8 時

※2 月 5 日(木)は午後 7 時で閉場。

奥深いショコラと濃厚な香りのバナナが絶妙に絡み合うパルフェ

ショコラバナーヌパルフェ

ショコラドゥーブルを飾った、カカオの奥深い香りと、濃厚なバナナをお楽しみいただけるパルフェ。なめらかなチョコプリンに、サクサクのフィアンティーヌをトッピングし、ミルクとショコラのソフト「メランジェ」に、果肉入りのバナナソースとカリッと軽やかなバナナチップを合わせ、お子さまから大人まで楽しめる味わいに仕立てました。

【商品名】ショコラバナーヌパルフェ

【価格】 1,320 円(税込)

※各日60 個限定

バレンタインに向けたこだわりのチョコスイーツ

シルヴィ

3種類のカカオをそれぞれの特性に合わせて作った、三層仕立てのムースケーキ。下層には芳醇な風味のバニラと、ガーナ産カカオを使ったミルクリッチなホワイトチョコのムースショコラブラン、中層のショコラオレムースには、エクアドル産カカオ豆を使ったチョコレートを、3層目にはカカオ分70%のハイカカオクーベルチュールを使用したクレームショコラノワールを重ねました。

【商品名】シルヴィ

【価 格】2,592円（税込）

【直 径】12cm

※本製品には 1%未満のアルコールが含まれております。

お子さまやアルコールに弱い方はご遠慮ください。

サングリアショコラ

赤ワインやフルーツを合わせた「サングリア」イメージの芳醇なチョコレート。北海道産のぶどうを使用した赤ワインの上品な香りと、ミルキーな北海道産生クリームがマッチした赤ワインガナッシュ。そこに赤ワインに漬け込んだオレンジピールやドライ苺、ドライブルーベリーなどを合わせてさわやかな酸味や甘みを演出し、最後の余韻まで華やかに仕上げました。

【商品名】サングリアショコラ

【価 格】1,404円（税込）

【内容量】8個

※本製品には 1.3%のアルコールが含まれております。

お子さまやアルコールに弱い方はご遠慮ください。

ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

今年のバレンタイン限定ロイヤルモンターニュとして、「マスカットティー」が登場。口どけとともに、ダージリンティーの香りがふわりと広がる定番人気の「ロイヤルモンターニュ」と、アッサムティーのコクがマスカットのさわやかさを引き立てる、調和のとれた味わいの「ロイヤルモンターニュ マスカットティー」を、1箱に詰め合わせました。

【商品名】ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー

【内容量】ロイヤルモンターニュ9個入

ロイヤルモンターニュ マスカットティー9個入

【価 格】2,376円（税込）

スフェールショコラ

ヌーベルバーグ新千歳空港店で人気の「ロイヤルモンターニュブラウニー」を使用した、上品な香りが広がるショコラスイーツ。ダージリン香るロイヤルモンターニュブラウニーに、ドライいちじくを合わせて程よい酸味とプチプチ食感でアクセントをプラス。口どけなめらかな生チョコレートで全体を包み込んだ、1つずつじっくり味わっていただきたいスイーツです。

【商品名】スフェールショコラ

【内容量】3個

【価 格】1,620円（税込）

※掲載商品は、売れ行きにより完売することがございます。

その他にも、さまざまなスイーツをご用意しております。

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ について

ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエは、小樽洋菓子舗ルタオが手がけるチョコレートスイーツ専門店。チョコレートと良質な素材を掛け合わせ、自由な発想で新たな味わいを生み出しています。

このブランドならではのチョコレートスイーツをはじめ、ルタオで長年親しまれている「ロイヤルモンターニュ」や「ナイアガラ」など多彩なラインアップをご用意しております。

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。