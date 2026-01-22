1秒間28,000回の「超音波」振動で車内や家中のシミや汚れ・花粉を除去！自動車部品メーカーが開発した特許取得のプロ向け清掃ツール！がクラウドファンディングを開始

ASTI株式会社

ASTI株式会社（本社：静岡県浜松市）は、超音波振動を用いた清掃ツールを2022年より清掃業、中古車販売、宿泊施設などの業界向けに販売してまいりました。

販売を続ける中で、「家庭でも使いたい」という多くの声をいただき、この度、そのご要望を形にしました。

性能はそのままに、機能を絞り込むことでお求めやすい価格を実現した家庭向けモデルを開発いたしました。

本製品は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にてプロジェクトを開始しております。

クラウドファンディングを通じて、より多くの方にこの新しい清掃体験をお届けできればと考えております。

詳細・ご支援はこちら：https://greenfunding.jp/lab/projects/9171(https://greenfunding.jp/lab/projects/9171)

2月12日（木）から東京ビッグサイトにて開催される第23回国際オートアフターマーケットEXPO2026にウルトラソニッククリーナーノズルを展示いたします。

International Auto Aftermarket EXPO ｜～第23回国際オートアフターマーケット EXPO2026～(https://www.iaae-jp.com/)

ブース番号：7589 （来場には事前登録が必要になります）

会場ではデモンストレーションも行います。実際に触っていただき新しい清掃をご体験ください。

「GREEN New Gadget」にてレビュー動画も掲載中です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hCyXsD-jtbg ]

2022年から掃除のプロ向けに20万円以上で販売している「ウルトラソニッククリーナーノズル（スタンダード）」をベースとし、性能はそのままに、バッテリーレスをはじめ、極限まで機能を削り、個人ユーザーも手が届く価格でご提供！1秒間28,000回の超音波振動と、お手持ちのクリーナーに接続して吸引を同時に行う特許技術で、繊維の奥のアレル物質も、シミ・ニオイの原因も徹底的に叩き出して洗浄！

■20万円超のプロ向け清掃ツールが、生地を傷めず「叩き出し・分解」して汚れを落とす、水だけで使える新発想の洗浄体験

ゴシゴシと擦って生地を傷めることなく、超音波振動によるホコリなどの叩き出し、超音波が水の中で起こすエネルギーがシミやニオイの除去に有効。お気に入りの服やカーペット，大切にしている車のシートも、生地に優しく、プロ品質の仕上がりで綺麗にします。

- 特許取得の独自技術

「ウルトラソニック クリーナーノズル」は、超音波振動と吸引を同時に行うことができる、特許取得済みの革新的クリーナー。

※ご注意：吸引には別途クリーナー（ホース付き）が必要です。本製品をクリーナーのノズルとして取り付けることで、超音波清掃と吸引を同時に実現します。

- DRY & WETの2モード対応

DRY清掃でダニ・ホコリなどのアレル物質の除去，WET清掃でシミやニオイの除去に有効。1台で多様な汚れに対応。

※WET用ノズルは別売です。

- 日本製の高品質

自動車部品メーカー「ASTI」が放つ、国内開発・国内生産のクオリティ。従来のクリーナーの常識を覆す、圧倒的な清掃力と確かな信頼性。

■超音波が描く、異次元のクリーンプロセス

１.生地の深層に潜む汚れを、叩き出す1秒間28,000回の超音波振動。

２.こびり付ている手垢汚れがコーヒー牛乳のように吸引。

３.布の上から超音波を印加することにより汚れを「転写」。

４.超音波によりキャビテーション（汚れを分解するエネルギー）が発生している様子。

掃除機だけでは届かない、繊維の奥の「蓄積汚れ」をリセット。 ソファや車内シートの奥に入り込んだアレル物質や、ペットの粗相、ユニフォームの泥汚れ。これらは吸引だけでは取りきれず、繊維に固着してしまいます。本製品は2.8万回の超音波振動でこれらの汚れを物理的に叩き出し、水と共に一気に回収。丸洗いできない大型家具や車内も、プロクオリティの清潔さを保てます。

■整備士ちゃんねる（YouTube）とタイアップ

アルテッツァオーナーの車好き女子、るんさんのYouTubeチャンネルにて、弊社ウルトラソニッククリーナー製品がタイアップいたしました。その洗浄力をぜひご覧ください。

※動画中は、プロ仕様の製品を使用しています（洗浄力、洗浄方法は同じです）。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vugOaO_78TA ]

ウルトラソニッククリーナーを使用し、るんさんの愛車アルテッツァの車内を清掃しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6fTI-b2nOdQ ]

るんさんの中古車を修理・販売企画の中で、96年式トヨタカリーナEDの車内清掃に使用しています。

1秒間28,000回の超音波振動により、絨毯、カーペット、ソファ、車両内などの奥に潜む、アレル物質（ダニ、ホコリ）を叩き出します。クリーナーノズルをご自宅のホース付き乾式クリーナーに接続することで、アレル物質を叩き出しながら吸引することができます。

※クリーナーノズルに付属のアタッチメントを接続することで、市販のホース付きクリーナーと接続することができます。但し、クリーナーの種類、ホースの形状によっては接続できない場合があります（詳細はＱ＆Ａを参照下さい）。

■1秒間2.8万回の微細振動がアレル物質を繊維から引き剥がし、クリーナーのみでは落ちない汚れを徹底回収

■広範囲を、一気になぞる。 60mmの幅広ホーンが、清掃時間を劇的に短縮。

60mmの幅広ホーン採用により、1度で広い範囲の清掃が可能です。同価格帯の他社製超音波製品と比較しても、圧倒的に広い洗浄範囲を実現していることが「ウルトラソニッククリーナーノズル」の大きな特長です。

■ブラシの「擦り洗い」から、超音波の「叩き出し」へ。1秒間2.8万回の微細振動が、大切な生地の寿命を延ばす。

「ウルトラソニック クリーナーノズル」による清掃は生地をブラシ等で擦ることがないため、モータヘッドブラシなどのクリーナーと比較すると、生地に優しいクリーナーであることが特徴です。

◆ウールカーペット 毛羽立ち比較実験

「ウルトラソニック クリーナー ノズル」と「モーターヘッド式ノズルをイメージしたブラシ」を10往復させ、毛羽立ちのレベルを確認しました。

「ウルトラソニック クリーナー ノズル」の方が、毛羽立ちが少なく、生地に優しいクリーナーであることが確認できました。

液体に超音波振動を印加することで発生するキャビテーション（真空爆発）により、汚れ、ニオイを分解、溶解します。通常、水と油は溶けませんが、超音波を印加すると乳化（白く濁った状態）します。ウルトラソニック クリーナーノズルでは、この乳化現象を一瞬で起こすことができます。また、クリーナーノズルを液体吸引できる湿式クリーナーに接続することで、汚れを溶解しながら吸引することができます。湿式クリーナーをお持ちでない場合は、キッチンペーパーなどの当て布を使用した転写により汚れ除去が可能です。

※アルカリ電解水などの洗浄液を併用することで、より高い効果を得ることができます。

※ノズルトップを「ＤＲＹノズル（付属）」から「ＷＥＴノズル（別売）」に変更するとより高い吸引力を発揮することができます。

※超音波を印加することにより、水と油が瞬時に溶け合う様子です（乳化現象）。

◆キャビテーション（真空爆発）とは？

液体に超音波振動を印加することで、減圧と加圧が繰り返されて真空泡が発生します。この真空泡が破裂する現象をキャビテーションと言います。超音波洗浄機の洗浄作用と同じ原理で、この破裂時の衝撃波により各種汚れに作用します。この作用は二つに分類され、一つは物理的な洗浄作用，もう一つは化学的な洗浄作用です。「ウルトラソニック クリーナー ノズル」は両方の効果を得ることができます。

※キャビテーションの可視化。ルミノール試薬を使った発光現象です。

◆ルミノール試薬の発光現象とは？

キャビテーションは目視できませんが、ルミノール試薬を用いると発光現象が確認できます。これはキャビテーションによるエネルギーで過酸化水素水（H2O2）が存在していることを示します。この反応が汚れに対する化学的な洗浄作用となります。「ウルトラソニック クリーナーノズル」はホーン先端全域にこの発光現象が確認できます。

■圧倒的なシミ抜き効果「諦めていたあのシミ」も

■洗えないカーペットやソファの奥底から、悪臭をリセット

犬や猫などのペットを室内で飼う方が増えていますが、そこにはトイレの失敗などニオイの問題があります。ペットと泊まれるホテルでは、そのニオイの問題は大きく、清掃後も尿臭が残ってしまうことがありました。臭気測定器で計測しながら「ウルトラソニック クリーナーノズル」を用いて清掃した結果、効果があることを確認できました。

■洗濯機に入れる前、わずか数秒の「超音波エステ」

洗濯前に、Ｙシャツなどの汚れのひどい部分に、水を浸し（汚れ度合いによってはアルカリ電解水を散布）、ウルトラソニック クリーナーノズルのホーン部分で数回なぞることで、付着していた汚れが溶解し、洗濯前の予洗いができ、洗濯後の白さＵＰに効果的。

■お部屋の空気を司るカーテンも、スマートにケア。

カーテンを掛けたままでの清掃も可能です。汚れが付着した部分に水をスプレーし、カーテンの裏に当て布（キッチンペーパー等）を当てて、「ウルトラソニッククリーナーノズル」で超音波を印加しながら数回なぞります。その後、表にも当て布を当てて、その上から再度超音波を印加しながらなぞると、汚れが当て布へ転写。

■「洗剤いらず、力いらず」の次世代バスルームケア

湯垢の付着した場所へ、残り湯を掛けた状態で、「ウルトラソニッククリーナーノズル」で擦るように滑らせることで除去。

※ご注意：タイルや浴槽にキズが付かないかご確認した上で、ご使用ください。

■メガネのメンテナンスにも。一瞬で叶う精密洗浄。

水に入れたメガネに超音波を当てて、汚れを除去。超音波洗浄機の機能を実現。

「ウルトラソニック クリーナーノズル」は、お手持ちの乾式（ＤＲＹ）クリーナー、湿式（ＷＥＴ）クリーナーに接続するノズルアタッチメントです。

通常のクリーナーでは除去しにくいアレル物質を集中的に叩き出したり、汚れ部分に洗浄液を散布することにより、シミ取り、ニオイ除去をすることが可能な製品です。

ー開発のきっかけ

カスタマーサクセスを高い目標に掲げ、新規事業のアイデアを日々検討していました。産業向けに超音波応用製品を開発・量産していた経験から、この技術を他の用途に展開できないかと考えていました。ある昼休み、クリーナーを見ながら「超音波を組み込んだらどうなるのだろう？」という会話がありました。世の中に類似製品がなく、効果が期待できるかもしれないと思い、試してみたいという気持ちが芽生えたことが始まりです。

-背景と障壁

しかし、アイデアを形にするには時間や人材の確保が必要で、通常業務との両立は容易ではありませんでした。新規事業の失敗例として「他業務に追われ、実施しないまま風化する」という話もあり、同じ轍を踏まないよう工夫しました。家電量販店での市場調査や関連部品メーカーへのヒアリング、大学研究機関への技術相談などを行い、実験を繰り返しました。効果があるか不明な中でも、僅かな変化に着目し、複数人の意見を取り入れながら進めました。その中で、モーターヘッドで清掃したカーペットに超音波ホーンを当てると、目に見えなかった埃が浮き出る現象を発見しました。この瞬間が、製品化に向けた第一歩となりました。