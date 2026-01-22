AeyeScan、「ITreview Grid Award 2026 Winter」「脆弱性診断ツール/サービス」部門で6期連続「Leader」に選出

株式会社エーアイセキュリティラボ

株式会社エーアイセキュリティラボ（https://www.aeyesec.jp/ 東京都千代田区 代表取締役社長：青木 歩）が提供するクラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」が、「ITreview」のアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、「脆弱性診断ツール/サービス」部門で「Leader」に選出されたことを発表いたします。

「ITreview」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォームで、今回「AeyeScan」が「Leader」に選出されるのは6期連続となります。

「AeyeScan」は2020年にリリースされ、昨年5周年を迎えました。高度なAI活用による自動化を強みとし、“誰でも簡単に、プロさながらの高度な脆弱性診断を”というテーマで、診断内製化をサポートしています。

ITreviewでも、「社内教育にほとんど手間がかからなかった」「操作性が良く、脆弱性診断を楽に始められる」「経験が少なくても扱えて、経験豊富なエンジニアの方と同等の検出結果を出せる」「診断結果の確実性が高く、安心して利用できる」といった嬉しいレビューをいただいています。

これからも、皆様にご満足いただけるプロダクトを目指して進化を続けてまいりますので、どうぞご期待ください。



◆ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

(https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html)

▼AeyeScanの受賞カテゴリ

「脆弱性診断ツール/サービス」部門

https://www.itreview.jp/categories/vulnerability-management

▼お客様よりいただいたレビュー（一例）

すべてのレビューは、以下のページからご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/aeyescan/reviews

■クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について

クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

プロダクトサイト：https://www.aeyescan.jp/

株式会社エーアイセキュリティラボ

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/